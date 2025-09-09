Ucrania ataca un barrio en una ciudad de Rusia con drones: al menos un civil muerto

Ucrania atacó suelo de Rusia con sus drones. En un barrio de la ciudad de Sochi, un aparato mató a un hombre en su auto y provocó daños en seis hogares.

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un ataque con drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Sochi, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han confirmado además daños materiales en varias viviendas y vehículos en la localidad.

"Un hombre ha muerto a causa de un intento del régimen de Kiev de atacar instalaciones civiles", ha dicho el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, quien ha señalado en su cuenta en Telegram que el suceso ha tenido lugar en el barrio de Adler.

Así, ha detallado que "fragmentos de un dron han impactado en el vehículo que conducía (la víctima)", antes de resaltar que se han registrado impactos en seis viviendas. "Expreso mis profundas condolencias a los familiares del fallecido", ha manifestado Kondratiev, quien ha dado orden además de ayudar en las labores de reparación en las casas afectadas.

Los drones ucranianos siguen impactando en suelo ruso. Foto: Efe. Los drones de Ucrania siguen impactando en suelo de Rusia y viceversa. Foto: Efe EFE