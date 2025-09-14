La investigación por el crimen de Charlie Kirk recibe una inesperada colaboración

El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, ofreció este domingo una actualización sobre la pesquisa del homicidio del referente conservador Charlie Kirk durante su participación en el programa Meet the Press de la cadena NBC News. Allí señaló que el principal sospechoso mantenía un vínculo sentimental con una persona trans con la que convivía, quien actualmente colabora con los investigadores.

“Lo que hemos averiguado específicamente es que esta persona no sabía y se sorprendió cuando se enteró (del crimen)”, afirmó Cox. La persona que, “ha sido muy cooperativa”, “es un novio que está en transición de hombre a mujer”, indicó el gobernador confirmando los reportes previos de cadenas norteamericanas.

Las autoridades aún no han revelado información sobre las posibles motivaciones del acusado. El gobernador precisó que Tyler Robinson , de 22 años, sostenía una “postura de izquierda”, aunque provenía de un entorno familiar conservador. Robinson no figuraba inscripto como elector de ninguna fuerza política. Según los investigadores, había grabado en sus proyectiles referencias al fascismo, los videojuegos y a memes de internet.

El principal sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk es un joven de 22 años que se llama Tyler Robinson, quien fue sindicado de poseer una ideología de izquierda, de acuerdo a las declaraciones del gobernador de Utah, Spencer Cox.

Spencer Cox dijo que durante la búsqueda después de la muerte de Charlie Kirk, siguió rezando para que el individuo que mató al influencer ultraconservador "no fuera uno de nosotros, sino alguien de otro estado o país". Pero fue un esfuerzo en vano: "Sucedió aquí, y fue uno de nosotros". El sospechoso, Tyler Robinson, había vivido "durante mucho tiempo con su familia en el condado de Washington", en el suroeste de Utah, cerca de la frontera con Nevada y Arizona.

El joven de 22 años es el mayor de una familia de tres hijos. Proviene de una familia blanca, mormona y conservadora. No estaría afiliado a ningún partido político y sus padres son registrados como republicanos. Recibió su educación primaria y secundaria en St George y no tendría antecedentes penales. Después de la escuela secundaria, durante un semestre en 2021, estudió "brevemente en la Universidad Estatal de Utah", informó el establecimiento.