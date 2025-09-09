Robaban bancos, los vieron hacer un boquete y fueron capturados: así operaban
Dicha banda de delincuentes también estaría vinculada con un intento de robo a un banco de Zárate. Los ladrones fueron trasladados a la Comisaría Escobar 1ª.
Una banda de delincuentes que robaba bancos fue capturada, mientras llevaba a cabo un nuevo golpe en la localidad de Garín, partido de Escobar. Según trascendió, dicha banda también estaría vinculada con un intento de robo a un banco de Zárate.
Los cuatro delincuentes fueron detenidos en un galpón lindero a una sucursal del Banco Nación. El operativo, en el cual participaron la Policía Municipal de Escobar, el Comando de Patrullas y la Sub DDI Escobar, comenzó a partir de una denuncia anónima.
En un galpón ubicado sobre Mitre al 600, los efectivos se encontraron con que los ladrones estaban haciendo un boquete hace varios días para entrar a robar el banco. Al ver a los agentes policiales, los delincuentes intentaron darse a la fuga, pero fueron capturados. Durante el operativo, dos efectivos resultaron heridos. Afortunadamente, se encuentran fuera de peligro. A su vez, los agentes incautaron una importante cantidad de herramientas y equipos específicos para este tipo de robos.
Por otro lado, los ladrones fueron trasladados a la Comisaría Escobar 1ª y quedaron a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, acusados de robo calificado en grado de tentativa.
El intento de robo en Zárate
A fines de agosto, un grupo de ladrones llevó a cabo un plan muy elaborado para acceder a la bóveda del Banco Patagonia, ubicada en la esquina de Belgrano y Brown. Según trascendió, los delincuentes cortaron la luz, desconectaron las cámaras de seguridad y rompieron un dispositivo de videovigilancia para borrar cualquier rastro. A su vez, taparon un detector con cartón para evitar que suene la alarma.
Video: el coordinado plan de los ladrones para entrar al banco
Luego, entraron al banco a través de un boquete hecho desde una construcción lindera y rompieron una ventana que da al patio. Una vez dentro, los ladrones patearon la caja fuerte y se llevaron una inesperada sorpresa. Dentro de la caja no había dinero ni objetos de valor. Por lo tanto, se dieron a la fuga y se encontraban prófugos, hasta que en las últimas horas fueron capturados.