Insólito: lo echaron de un partido de fútbol, volvió a la cancha y apuñaló a un rival en la cola

La víctima debió ser trasladada al Hospital Privado de Comunidad. Por otro lado, el atacante se encuentra prófugo.

Un insólito episodio tuvo lugar en Mar del Plata, donde, durante un partido de fútbol de la Liga de Fútbol Amateur de Veteranos, un hombre fue expulsado, volvió a la cancha y apuñaló a un rival en la cola. En estos momentos, el atacante se encuentra prófugo.

El hecho ocurrió el fin de semana, en las canchas de la villa deportiva del Centro Gallego. Durante uno de los partidos, un hombre recibió una tarjeta roja y abandonó la cancha y desapareció.

Según relataron los testigos, cuando terminó el partido, el hombre volvió a la cancha y discutió con varios jugadores del equipo rival. Sin embargo, la situación se salió de control, cuando apuñaló a un rival en la cola.

“El partido había terminado y el agresor que había ido a su auto tras la expulsión volvió, se metió en la cancha y le dio un puntazo al hombre para luego darse a la fuga”, señaló un testigo, en diálogo con el medio 0223.