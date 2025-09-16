River vendió a un jugador por US$ 2.000.000 ¡y podría cruzárselo en semis de la Copa Libertadores!

En la antesala del cruce copero contra Palmeiras, River Plate recibió una buena noticia desde Brasil: Sao Paulo FC hará uso de la opción de compra de Enzo Díaz , quien continuará su carrera en el fútbol paulista.

El lateral de 29 años cumplió con la cláusula que lo obligaba a quedarse en el club: participó en más del 60% de los partidos desde su llegada en enero, lo que activó la compra definitiva. Así, River embolsará 2 millones de dólares por la transferencia del 100% de sus derechos federativos.

Con la camiseta tricolor, Díaz disputó 42 partidos oficiales, 33 como titular, aportando un gol y cinco asistencias. En el último tramo, con Hernán Crespo como DT, fue titular en 12 de 13 partidos. También tuvo protagonismo durante el ciclo anterior de Luis Zubeldía.

La operación se enmarca dentro del intercambio que también incluyó la llegada de Giuliano Galoppo a River , en condición de préstamo con cláusula similar: si cumple determinados objetivos de minutos, el Millonario deberá comprar el 50% de su ficha en 3,2 millones de dólares.

En River, Díaz alternó titularidad con Milton Casco, pero con la llegada de Marcos Acuña perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo y optó por cambiar de aire.

Un dato extra: River y Sao Paulo podrían cruzarse en semifinales de la Copa Libertadores, siempre y cuando superen a Palmeiras y Liga de Quito respectivamente en los cuartos de final.

El paso de Enzo Díaz por River

Durante toda su estadía en el Millonario, al que llegó en enero de 2023 a cambio de 2,5 millones de dólares, Enzo Díaz disputó 78 partidos, anotó un gol (frente a Boca en la Bombonera) y aportó siete asistencias. Además, consiguió 3 títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa 2024.