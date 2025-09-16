La decisión que tomó Miguel Ángel Russo luego del gesto de Carlos Palacios al ser reemplazado en Rosario

El empate 1-1 frente a Rosario Central dejó varias lecturas en Boca , como la consolidación de Leandro Paredes como conductor, pero también un foco encendido. El protagonista fue Carlos Palacios , quien al ser reemplazado mostró un gesto de enojo que no pasó inadvertido.

A los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el tablero marcó su salida, el chileno caminó despacio, visiblemente fastidioso, miró incrédulo al banco y gesticuló contra el cuerpo técnico. Incluso cruzó palabras con Claudio Úbeda , a quien le habría dicho: “¿Siempre salgo yo?”.

El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca.

El episodio no cayó nada bien. Más allá de que Palacios no había tenido un rendimiento alto (en 73 minutos apenas mostró chispazos), lo que molestó a Miguel Ángel Russo fue la actitud. El DT lo tomó como un desplante no solo a Úbeda, sino a todo el cuerpo técnico.

El caso tiene un antecedente cercano: cuando Palacios se ausentó del entrenamiento posterior a su cumpleaños, aduciendo una tendinitis, Russo lo dejó afuera del partido contra Huracán. Tampoco lo citó frente a Racing, aunque luego le devolvió la titularidad contra Independiente Rivadavia.

Carlos Palacios El empate ante Central dejó una señal interna que preocupa a Russo: la reacción de Carlos Palacios al ser sustituido no cayó nada bien y podría tener consecuencias. Fotobaires

Con este historial, el enojo de Rosario se suma a viejas situaciones: una vez perdió un vuelo en la era Gago y quedó marginado contra Newell’s, otra vez viajó a Chile tras la derrota en el Superclásico. Episodios que hoy vuelven a ponerlo bajo la lupa.

Por lo pronto, Russo tendrá una charla con el chileno en la vuelta a los entrenamientos. La idea es que el gesto no pase desapercibido y marcarle la cancha. Habrá que ver si mantiene su lugar en el 11 o si esta vez la decisión es más dura.