La decisión que tomó Miguel Ángel Russo luego del gesto de Carlos Palacios al ser reemplazado en Rosario
El chileno Carlos Palacios salió con bronca en el Gigante de Arroyito, apuntó a Claudio Úbeda y ahora quedó bajo la lupa del cuerpo técnico de Boca.
El empate 1-1 frente a Rosario Central dejó varias lecturas en Boca, como la consolidación de Leandro Paredes como conductor, pero también un foco encendido. El protagonista fue Carlos Palacios, quien al ser reemplazado mostró un gesto de enojo que no pasó inadvertido.
A los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el tablero marcó su salida, el chileno caminó despacio, visiblemente fastidioso, miró incrédulo al banco y gesticuló contra el cuerpo técnico. Incluso cruzó palabras con Claudio Úbeda, a quien le habría dicho: “¿Siempre salgo yo?”.
El episodio no cayó nada bien. Más allá de que Palacios no había tenido un rendimiento alto (en 73 minutos apenas mostró chispazos), lo que molestó a Miguel Ángel Russo fue la actitud. El DT lo tomó como un desplante no solo a Úbeda, sino a todo el cuerpo técnico.
Los antecedentes de Carlos Palacios en Boca y la decisión de Russo
El caso tiene un antecedente cercano: cuando Palacios se ausentó del entrenamiento posterior a su cumpleaños, aduciendo una tendinitis, Russo lo dejó afuera del partido contra Huracán. Tampoco lo citó frente a Racing, aunque luego le devolvió la titularidad contra Independiente Rivadavia.
Con este historial, el enojo de Rosario se suma a viejas situaciones: una vez perdió un vuelo en la era Gago y quedó marginado contra Newell’s, otra vez viajó a Chile tras la derrota en el Superclásico. Episodios que hoy vuelven a ponerlo bajo la lupa.
Por lo pronto, Russo tendrá una charla con el chileno en la vuelta a los entrenamientos. La idea es que el gesto no pase desapercibido y marcarle la cancha. Habrá que ver si mantiene su lugar en el 11 o si esta vez la decisión es más dura.