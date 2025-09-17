Jueces designados: quiénes serán los árbitros para los partidos del Tomba y de la Lepra

La Liga profesional dio a conocer este miércoles los equipos arbitrales para todos los encuentros correspondientes a la fecha 9 del torneo.

Este miércoles, la Liga Profesional del fútbol argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha que se disputará este fin de semana, la novena del Torneo Clausura, incluyendo por supuesto, los partidos de Godoy Cruz Antonio Tomba y de Independiente Rivadavia.

El Tomba jugará su partido el próximo domingo a las 16.45 con Instituto de Córdoba en el Feliciano Gambarte, buscando un triunfo que le permita no solo ganar por primera vez en su estadio desde el regreso, sino también que le de la chance de acercarse a la zona de clasifiación a los playoff.

El partido será dirigido por Jorge Baliño y en el VAR estará Silvio Trucco.

Mientras tanto, la Lepra enfrentará a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de abril con el objetivo de salir de la antepenúltima posición. El equipo de Alfredo Berti juega el sábado a las 16.45 y el árbitro del partido será Pablo Echavarría. En el VAR estará Leandro Rey Hilfer.