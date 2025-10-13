"Es verdaderamente falso": rompió el silencio el tío de "Pequeño J" tras el triple crimen de Florencio Varela

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, uno de los sospechosos del triple crimen de Florencio Varela. Qué declaró el tío de Pequeño J.

En las últimas horas, Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, rompió el silencio y desmintió los dichos sobre su participación en el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron asesinadas en Florencio Varela.

Video: el tío de “Pequeño J” rompió el silencio El tío de "Pequeño J" rompió el silencio “Este video es para desmentir a lo que dicen, que uno es un narcotraficante o delincuente. Yo tengo material probatorio para demostrar que nunca estuve inmerso en actos delictivo”, sostuvo el tío de “Pequeño J”.

Y continuó: “Tengo certificado de trabajo donde estuve toda mi vida. Trabajé también en la ciudad de Cusco, en una empresa china en construcción. Estuvimos haciendo una escuela desde el 27 de febrero al 4 de agosto”.

En cuanto a las acusaciones en su contra, señaló que “es verdaderamente falso” que estuvo en el país el pasado viernes 19 de septiembre, día en el que las tres chicas fueron torturadas y asesinadas. “Ese día pasé un control ocular en una clínica”, indicó. Y sentenció: “Tengo boletas, videos, medios probatorios, que puedo desmentir eso”.