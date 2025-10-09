Triple crimen: piden captura internacional para el novio de la sobrina de Sotacuro

Lanzaron un pedido de captura a Alex Roger Ydone Castillo, novio de la sobrina de Sotacuro. Lo vinculan al triple crimen de Florencio Varela.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó la captura nacional e internacional de Alex Roger Ydone Castillo, por su presunta participación en el triple crimen﻿ de Florencio Varela.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó la captura nacional e internacional de Alex Roger Ydone Castillo, que está bajo la lupa de la Justicia por su presunta participación en el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Castillo es pareja de Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, quienes ya se encuentran detenidos por su posible rol en el hecho.

Castillo es un ciudadano peruano de 50 años y, junto a Ibáñez y Sotacuro, habrían participado en el vehículo de apoyo que trasladó a Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo la noche en que fueron asesinadas.

Durante una nueva declaración ante el fiscal Carlos Arribas, Ibáñez involucró directamente a su novio, al afirmar que la droga robada por las víctimas pertenecía a él. Esa versión reforzó las sospechas en su contra y llevó al juez Fernando Pinos Guevara, del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, a emitir la orden de detención internacional.

Prófugos del triple crimen La medida se suma a los pedidos de captura que ya pesan sobre otros dos prófugos. Uno de ellos, es David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, señalado como uno de los autores materiales del crimen. El otro, Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, quien habría estado presente en la vivienda donde se cometieron los asesinatos, usando guantes de látex al momento del ataque, según el testimonio de una de las imputadas.