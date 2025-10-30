La búsqueda del presunto autor de un asesinato por un conflicto narco: así se muestra armado en las redes

Policías de la División Homicidios , dependiente de Investigaciones, desarrollaron la mañana de este miércoles un par de allanamientos en el barrio Belgrano de Las Heras , donde buscaban capturar al presunto autor del crimen de Thomas Benjamín Puebla , el adolescente de 17 años que fue asesinado el mes pasado en ese departamento.

Se trata de Alejandro Rubén Pujado Rodríguez , más conocido como el Dientón , quien desde que era menor de edad viene protagonizando diferentes hechos delictivos y siempre se mostró fuertemente armado en las redes sociales. Además, pertenece a un clan familiar investigado por enfrentamientos y hasta un homicidio en ese sector lasherino.

Recientemente, los trabajos investigativos permitieron sindicar al delincuente juvenil como responsable del ataque letal con arma blanca que sufrió Puebla sobre calle Independencia, en plena vía pública, por lo que el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello , quien lidera la instrucción, solicitó su captura.

Pese a las medidas judiciales ordenadas por el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) los sabuesos de Investigaciones no lograron dar con Pujado Rodríguez , por lo que la búsqueda del señalado matador continuaba hasta la noche de este miércoles y los detectives de Homicidios, así como personal uniformado, estaban atentos a la posible presencia del Dientón por las calles del departamento.

Por su parte, este martes fue imputado por ese hecho de sangre Rodrigo Damián Cruzate Fernández , alias el Bebe , quien durante la madrugada del lunes fue baleado en el cruce de calle Lamadrid y Callejón Martínez , en el distritro de Panquehua , no muy lejos de su domicilio del barrio Espejo

El conocido malviviente lasherino fue atravesado por un plomo en un costado del tórax, por lo que fue internado en el Hospital Carrillo y recibió el alta médica a las pocas horas, quedando tras las rejas porque tenía dos pedidos de captura: uno solicitado el 17 de octubre tras ausentarse a una audiencia previa a un juicio por un asalto motochorro en el que está acusado como autor y otro por el homicidio de Puebla.

PORTADA Bebe Cruzate nueva El Bebe Cruzate, otra vez acusado por un homicidio en Las Heras. MDZ.

Por eso, una vez que salió del citado nosocomio el fiscal Pirrello lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. No obstante, fuentes allegadas al expediente señalaron que el Bebe Cruzate declarará el lunes para desligarse por ese hecho de sangre y apuntará contra el Dientón Pujado, con quien actualmente estaría enemistado, pese a que tiempo atrás fueron compañeros delictivos.

En caso de que los detectives puedan constatar la versión de Cruzate Fernández, sólo quedará tras las rejas por el hecho de inseguridad por el que tiene que ir a debate y terminaría desvinculado del asesinato de Puebla.

Ataque armado a una joven y asalto motochorro

Pese a recién haber cumplido 19 años este último lunes, Pujado Rodríguez ya cuenta con violentos antecedentes delictivos en su haber. Incluso, el caso por el que tomó notoriedad tuvo lugar en 1 de abril del año pasado, cuando tenía sólo 17 años.

En esa ocasión, en plena siesta del citado día, el Dientón y un cómplice, identificado como Diego Horacio Gabriel Jaque Guzmán (21), alias el Pepe, se dirigieron en bicicleta hacia la manzana 20 del barrio 26 de Enero y comenzaron a disparar contra una vivienda.

En la vereda se encontraba Tatiana Analía Figueroa, una joven madre de 20 años, quien escuchó las detonaciones de arma de fuego y trató de resguardarse. Pese a eso, uno de los proyectiles la alcanzó, impactándole en el abdomen.

Debido a la grave herida que sufrió, tuvo que ser trasladada al Hospital Carrillo y luego derivada al Hospital Central, donde permaneció alojada durante cuatro días.

Embed - https://media.mdzol.com/adjuntos/373/migration/u/fotografias/m/2025/4/16/f768x544-1737956_1797658_5050.jpg En Instagram y en TikTok: así se mostraban armados el Dientón y el Pepe.

Casi un mes después del episodio, el lunes 30 de abril, los autores fueron capturados por personal de Investigaciones, aunque el Dientón Pujado quedó en libertad por ser menor de edad.

Por su parte, el Pepe pasó a la cárcel y terminó siendo condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, en un juicio abreviado que se celebró el 23 de julio de ese año.

Casi un año después, Pujado Rodríguez volvió a posicionarse bajo el radar policial cuando fue detenido por un asalto en la vía pública, bajo la modalidad motochorro.

Fue cerca de las 22.30 del lunes 14 de abril de este año cuando policías lasherinos fueron alertados sobre un intento de robo a mano armada contra un joven de 27 años, en el cruce de calle Corrientes y Pascual Segura. La información agregaba que los autores se movilizaban a bordo de una moto 110cc y vestían prendas oscuras.

Así, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) detectó a dos sujetos circulando en un rodado con similares características a las aportadas, por lo que les frenaron el paso para identificarlos.

Embed - https://media.mdzol.com/adjuntos/373/migration/u/fotografias/m/2025/4/16/f768x400-1737955_1781858_5050.jpg La motocicleta y el celular incautados.

Luego de confirmar que se trataba de los mismos individuos que escaparon del frustrado asalto, ambos fueron aprehendidos y los policías verificaron que uno de ellos era el Dientón Pujado, mientras que su cómplice fue identificado como Lucas Santiago Dilello Clavería, de 23 años.

Ahora, pocos meses más tarde, el delincuente juvenil volvió a quedar en la mira por un hecho delictivo, en esta ocasión el homicidio de Thomas Puebla, y es intensamente buscado en Las Heras y alrededores.

El asesinato del menor en Las Heras

Eran cerca de las 6.30 del sábado 13 de septiembre cuando Puebla fue hallado gravemente herido sobre la mencionada arteria lasherina, frente al barrio Espejo.

Testigos dieron aviso a la línea de emergencias 911 y policías de la jurisdicción y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron hasta la escena, donde personal médico constató el deceso del joven.

PORTADA Morales Puebla Thomás Puebla, la víctima del asesinato en Las Heras. MDZ.

De los trabajos de la Policía Científica surgió que la víctima falleció a raíz de un balazo que le impactó en la espalda, por lo que estimaban que le dispararon mientras intentaba escapar de los agresores.

Al momento de su muerte, Puebla ya contaba con antecedentes pese a ser un menor de edad y hasta había pasado por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), antes conocido como Cose.

Con respecto al móvil, los investigadores apuntaban a un ajuste de cuestas con trasfondo narco, ya que estaba sindicado como dealer de drogas y, posiblemente, respondía a algún personaje del ambiente narco lasherino.