Malas noticias para José Luis Espert: habrá doble investigación judicial por el dinero de Fred Machado

La Cámara Federal porteña confirmó que las investigaciones abiertas contra el ex candidato de La Libertad Avanza , José Luis Espert , por supuesto lavado de dinero continuarán por separado en la Justicia de San Isidro y en los tribunales de Comodoro Py .

La decisión fue adoptada por el camarista Mariano Llorens , quien avaló el rechazo a un pedido de “inhibitoria” presentado por la defensa del economista. La medida había sido dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi , a cargo de una de las causas que tramita en los tribunales de Retiro.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, los abogados de Espert habían solicitado a Martínez De Giorgi que requiriera a su par de San Isidro, Lino Mirabelli , el envío del expediente en el que se investiga el supuesto pago de 200.000 dólares al excandidato por parte del empresario Fred Machado , detenido y con un pedido de extradición a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El juez Martínez De Giorgi rechazó el pedido por considerarlo “prematuro”, y ahora la Cámara Federal confirmó esa decisión .

En su resolución, Llorens sostuvo que “ es inconveniente proceder a la inhibitoria reclamada, a la luz de la ausencia de una precisa definición del objeto que abarca cada una de las pesquisas y los distintos caminos que, aparentemente, recorren a tal fin ”. Y advirtió que “ una decisión prematura en este sentido podría repercutir negativamente en el curso de ambos procesos ”, aunque no descartó que la cuestión pueda revisarse “ con el avance de la investigación ”.

De esta manera, quedó firme la resolución de Martínez De Giorgi del 15 de octubre, que había rechazado el planteo de la defensa de Espert.

José Luis Espert Captura de video

En San Isidro, la causa se abrió el 25 de septiembre y tiene su origen en una denuncia presentada por Juan Grabois. Se investiga el presunto cobro de 200.000 dólares por parte de Espert a comienzos de 2020, dinero que habría provenido de la organización criminal que lideraría Machado.

Por su parte, en Comodoro Py tramita otra investigación iniciada el 19 de abril de 2021, centrada en los presuntos aportes de Machado a la campaña presidencial de 2019, cuando Espert habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada suministrados por el empresario.

La defensa del dirigente liberal había planteado que ambas causas están vinculadas porque “investigan la relación entre Espert y Machado, mismas personas, mismos delitos y misma supuesta maniobra”. Sin embargo, los tribunales federales consideraron que, al menos por ahora, cada expediente debe continuar por separado.