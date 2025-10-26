José Luis Espert votó tras bajarse de su candidatura y no quiso hablar: "Es ubicarme en los lugares que me corresponde"

El diputado José Luis Espert se acercó a votar en un colegio de San Isidro donde lo esperaba la prensa luego del narcoescándalo.

Aunque José Luis Espert ya no es candidato pese a que figura en la cabeza de la lista de diputados de La Libertad Avanza, el legislador vinculado con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado, fue a votar este domingo. Si bien no quiso dar declaraciones ante la prensa que lo esperaba, tuvo la palabra.

Luego de emitir el voto, el excandidato expresó: "Es un día muy bueno para la democracia. Cada vez que se vota, se ratifica la democracia, lo cual es excelente un sistema en el cual podemos vivir. Estoy contento".

Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas por su situación judicial, José Luis Espert pidió: "Respétenme". Respecto a su decisión de no hablar, explicó: "Es ubicarme en los lugares que me corresponde".