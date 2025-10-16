Fred Machado ya tiene fecha de extradición: cuándo volverá a Estados Unidos

El empresario argentino Federico Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, donde enfrentará graves cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. La fecha de traslado fue confirmada por Interpol a la justicia federal de Neuquén.

¿Cómo será la extradición de Fred Machado? Machado viajará en un vuelo de línea desde el aeropuerto de Ezeiza, custodiado por agentes estadounidenses. El envío incluirá todos los bienes secuestrados al momento de su detención, incluido su teléfono celular.

El empresario fue detenido en abril de 2021. La Corte Suprema confirmó la extradición, que luego fue aprobada por la Cancillería. Actualmente, está alojado en una dependencia de la Policía Federal en Viedma y será trasladado a Buenos Aires antes de la extradición. Los casi cinco años que ya lleva detenido serán computados en su eventual condena en EE.UU.

¿De qué se lo acusa a Fred Machado? En Estados Unidos, Machado está acusado de liderar un esquema de estafa piramidal en la venta de aviones, además de cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Su socia ya fue condenada a 16 años de prisión.

Fred Machado X Durante una audiencia, se defendió y dijo: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca tuve nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.