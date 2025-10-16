"¿Me pelo o no me pelo?": Diego Santilli eligió el humor para responder al fallo de la CNE

El dirigente del PRO Diego Santilli, lanzó un tuit irónico que generó distintas reacciones en el Gobierno sobre el fallo que impide la reimpresión de boletas.

Diego Santilli se sumó al debate tuitero tras el fallo de la CNE.

Tras la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de rechazar la reimpresión de las boletas de la provincia de Buenos Aires (que tendrán la imagen de José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza), el diputado y dirigente del PRO Diego Santilli lanzó un mensaje irónico en las redes y se sumó al “debate tuitero” de la jornada.

“Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”, escribió Santilli en X, generando una ola de respuestas desde distintos sectores del Gobierno, que se sumaron a la humorada.

Diego Santilli en X Cuenta de X @diegosantilli El Gobierno se sumó a la ironía de Diego Santilli El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue uno de los primeros en responderle: “Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin.”

Respuestas de figuras del gobierno a Santilli X Desde el espacio libertario, la cuenta atribuida a Santiago Caputo, escribió: “Pelate, loko.” En contraste, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, excompañera de Santilli en Juntos por el Cambio, lo alentó con complicidad: “Yo sé que te animas!!”.

El intercambio sumó también a dirigentes y militantes libertarios. Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, publicó: “EN VIVO Y EN LA MISA”, mientras que la titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, le pidió directamente: “Colo! Pelate ya… y dejá de gastar energía en excusas.”