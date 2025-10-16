Día de la Lealtad: Javier Milei vuelve al conurbano con Diego Santilli en una fecha peronista

El presidente estará este viernes, durante el Día de la Lealtad, en Tres de Febrero, uno de los territorios que gobierna su aliado Diego Valenzuela

Javier Milei desembarca una vez más en el conurbano bonaerense en la campaña de La Libertad Avanza. El presidente estará este viernes en Tres de Febrero, el municipio donde gobierna su aliado Diego Valenzuela, que fue candidato a legislador provincial en la elección bonaerense.

La fecha elegida no es aleatoria. Se trata del Día de la Lealtad Peronista, una jornada que el kirchnerismo aprovechará para movilizarse a Plaza de Mayo y San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria.

El presidente estará acompañado por su candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y su candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Se trata de dos figuras que hoy son clave para La Libertad Avanza, pero que vienen con alta actividad política en el PRO.

La Libertad Avanza ganó en Tres de Febrero El municipio de Tres de Febrero está ubicado en la Primera Sección Electoral. Allí, Fuerza Patria ganó en septiembre con el 47% de los votos mientras que la La Libertad Avanza alcanzó solo el 37%. Sin embargo, en ese distrito, La Libertad Avanza se impuso con el 45,68% de los votos. Fuerza Patria que alcanzó el 41,28%.

El presidente apunta a recuperar la mayor cantidad de votos en un territorio hostil para el oficialismo. El peronismo apunta a ganar por una ventada cercana a los 15 puntos para compensar a nivel nacional con otros distritos donde está más complicado, como Córdoba o la ciudad de Buenos Aires.