Javier Milei apostó al recambio en el Congreso: "El kirchnerismo es una máquina de impedir, son neandertals"

Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo y destacó la necesidad de renovar el Congreso para avanzar con su agenda de gobierno.

El presidente Javier Milei habló de cara a las elecciones del 26 de octubre y dejó ver la urgencia de sumar legisladores en ambas cámaras para arrebatarle la mayoría al kirchnerismo. "Tengo claro que el congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos", apostó en una entrevista por LN+.

Pese a expresar esa confianza sobre el resultado de los comicios y sobre las posibilidades de avanzar en las reformas pendientes, el libertario lanzó: "Además hay un consenso sacando a los tirapiedras, o sea sacando a los neandertals del kirchnerismo". Luego insistió: "Son básicamente la máquina de impedir", remarcando el obstáculo que significa el peronismo para el oficialismo en el Congreso.

Javier Milei: "Los kichrneristas son Neandertals" Javier Milei volvió a cruzar a una periodista que lo cuestionó Milei elevó el tono para volver a defender su plan económico y, como hizo en reiteradas ocasiones, estalló al referirse a una periodista que lo cuestionó en el diario Clarín, a quien acusó de "descontextualizar" una definición de Donald Trump "para operar en contra del Gobierno".

"Están muy interesados por problemas que tienen en su mercado", disparó Milei, refiriéndose a los medios y los trabajadores de prensa. Sin dejar hablar a su interlocutor, Esteban Trebucq, el presidente defendió a su par norteamericano: "A ver, yo le explico algo: usted, la frase, digamos, la tiene que tomar en el contexto donde usted está trabajando", lanzó.