Mauricio Macri volvió a respaldar a Javier Milei tras el apoyo de Donald Trump: "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar"

A días de las elecciones legislativas, el expresidente Mauricio Macri reiteró su apoyo a La Libertad Avanza luego de los dichos de Donald Trump . "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar", tituló este jueves en un posteo en X.

El líder del PRO comenzó su defensa a la gestión libertaria señalando que “hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación”.

“Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández , los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”, recalcó.

En ese marco, subrayó que el Gobierno de Javier Milei “está en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

Ante esa premisa, subrayó la necesidad de apoyos políticos en el Congreso: “Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión”.

Macri se metió de lleno en el debate del presupuesto. “Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos. Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, señaló.

“Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”, planteó el exmandatario, quien añadió: “El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”.

Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”, concluyó.

Días atrás, el exjefe de Estado había apoyado al Gobierno al criticar a las opciones que compiten contra la polarización entre el kirchnerismo y los libertarios. "La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien", inició el candidato y mano derecha de Macri, Fernando De Andreis, publicación que fue compartida por el propio fundador del partido amarillo.