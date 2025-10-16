Alfredo Cornejo reveló su principal "temor" de cara a las elecciones

El gobernador Alfredo Cornejo reconoció este jueves cierto “temor” ante las próximas elecciones legislativas, que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, al advertir que los resultados suelen generar “ruido” e incertidumbre en la gestión económica nacional, particularmente en la gestión que ahora lidera el presidente Javier Milei .

“Yo le tengo siempre un poquito de temor a las elecciones de medio término, porque meten un ruido en el medio de la gestión”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “En el caso nacional, meten un ruido en el medio de la gestión de la economía y hace incertidumbre económica. Ya pasó en el gobierno de (Mauricio) Macri, que se fue la economía a pique o se desestabilizó después de una elección. Esperamos que esta vez no pase”, planteó.

En ese sentido, Cornejo consideró clave el resultado de las próximas elecciones, al sostener que "es importante que el gobierno nacional, y nosotros lo estamos apoyando, gane las elecciones. Creo que eso le daría certidumbre y daría una tranquilidad económica. Así que esperamos que gane”, marcó en clave electoral el mandatario local, en medio de una alianza política que generó en Mendoza entre el frente Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Pero también marcó una suerte de llamado de atención a la ciudadanía, al considerara que "los argentinos también tienen la responsabilidad a la hora de tomar decisiones electorales. Si el gobierno tiene un fracaso electoral, si pierde las elecciones, es difícil buscar la estabilidad económica y el crecimiento", alertó.

Elecciones concurrentes en Mendoza

En otro orden, Cornejo valoró las reformas implementadas en el sistema electoral mendocino, destacando el uso de la boleta única, que ahora será aplicada por primera vez en todo el país. “Los mendocinos somos una vanguardia en el sentido del régimen electoral... la boleta única fue ágil, fue rápida, hubo una afluencia de votantes importante y funcionó bien. Aspiramos a que ahora funcione mejor”, sostuvo.

Expresó que el Gobierno Provincial no es responsable directo del comicio y que es la Justicia Electoral, "pero entiendo que debería funcionar bien, debería ser ágil, no debería ser un inconveniente solo que va a ser con dos urnas, porque son dos regímenes que se parecen mucho, pero que son distintos Y creo que son saludables todos esos cambios electorales".

El salvataje de Estados Unidos

Consultado sobre el clima electoral, Cornejo admitió que las campañas “son con menos algarabía popular”, aunque consideró saludable el ejercicio democrático: “Creo que es saludable votar, elegir a sus representantes”.

Finalmente, el Gobernador reiteró su respaldo a las medidas que "impulsen" la estabilidad económica y subrayó la responsabilidad ciudadana en las urnas: “Todo lo que sirva para estabilizar la macroeconomía, bienvenido sea. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que si no hacemos el trabajo en Argentina, por más crédito o ayuda que nos den, tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. Los argentinos también tienen la responsabilidad a la hora de tomar decisiones electorales”.

Por último, mencionó que el resultado de las elecciones no solo definirá la composición legislativa, sino también el rumbo económico del país: “Si el gobierno tiene un fracaso electoral, si pierde las elecciones, es difícil buscar la estabilidad económica y el crecimiento”.