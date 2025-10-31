"Se nos fue la mano": se conocieron escalofriantes detalles del crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga

Por el momento, cinco sospechosos fueron detenidos por el crimen de la mujer de 81 años. Todos pertenecen a la “Banda del Millón”.

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Urquiza al 1100, en la localidad de Acassuso.

El partido de San Isidro se encuentra conmocionado por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la mujer de 81 años que fue asesinada durante un robo en su casa ubicada en la calle Urquiza al 1100, Acassuso. Cabe destacar que, por el momento, hay cinco detenidos.

Según trascendió, el robo ocurrió el pasado sábado 25 de octubre. Los delincuentes forzaron las ventanas e ingresaron a la vivienda. Una vez adentro, la golpearon, la maniataron y le robaron varios objetos de valor.

El escalofriante mensaje de los delincuentes La periodista Mercedes Ninci informó que, tras el asesinato, uno de los delincuentes le envió el siguiente mensaje de WhatsApp a su jefe: “Se nos fue la mano con la vieja”.

El jueves por la madrugada, cuatro jóvenes, de entre 19 y 26 años, fueron detenidos tras un intento de robo a una casa. Esa misma madrugada, un quinto sospechoso fue capturado durante un allanamiento en el municipio de Tigre. Durante uno de los operativos, los efectivos detuvieron a Miguel Ángel Viella. En el domicilio de Viella hallaron un peculiar cartel. “En barrio de ricachones, ni armas ni rencores”, decía la inscripción, la cual remite al atraco al Banco Río de Acassuso.