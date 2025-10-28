Quién era el contador que apareció descuartizado en el freezer de su casa

El hombre de 52 años fue hallado envuelto en una frazada dentro del freezer de su casa. Se esperan los resultados de la autopsia.

Un misterioso crimen mantiene en vilo a la provincia de Tucumán. Un contador fue hallado descuartizado en el freezer de su casa. Fue la hermana de la víctima quien halló los restos de su hermano envueltos en una frazada. Se aguardan los resultados de la autopsia.

El aberrante hallazgo ocurrió el domingo, cuando la hermana del contador ingresó al domicilio de su hermano, ubicado en la esquina de avenida General Savio y Virgen del Carmen, en la ciudad de Aguilares. Su camioneta apareció cerrada y abandonada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol.

Quién era el contador Se trata de José Antonio Romano (52), quien trabajaba como contador y también, en la Dirección General de Rentas. Sus allegados lo describieron como una persona reservada y de bajo perfil. Además, indicaron que él nunca había denunciado ningún tipo de amenazas.

Cómo sigue el caso La causa se encuentra a cargo del fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad y la recolección de testimonios.