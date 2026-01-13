Insólita tragedia en Brasil: una familia murió electrocutada por un cable de alta tensión caído

El hecho ocurrió cuando la mujer aprendía a andar en moto: perdió el control y cayó sobre un cable de alta tensión que le dio una descarga fatal.

Una insólita y fatídica tragedia se dio en el municipio de Maricá, en Río de Janeiro, Brasil. Allí, falleció una familia luego de entrar en contacto con un cable de alta tensión que estaba caído pero seguía conectado a la red eléctrica. Producto del hecho falleció una mujer, que aprendía a andar en motocicleta; su pareja, que intentó socorrerla; y el hijo de ambos, de 4 años.

Todo comenzó después de que Júlia Lyandy Chagas se cayera de su moto mientras aprendía a manejarla. Al caer, la joven tocó un cable de alta tensión caído que le provocó la muerte de forma instantánea producto de la descarga eléctrica.

Ante esta situación, su pareja, João Victor Vargas Ormond Gomes, se acercó rápidamente a ayudarla, sin saber que había un cable. Al intentar socorrerla, el hombre también fue alcanzado por la descarga del cable de alta tensión y falleció. Pero después, su hijo, Brian Vargas, de 4 años, al ver a sus padres tirados y desconociendo la situación, intentó acercarse y también falleció.

Los testimonios de la familia fallecida en Brasil A partir de la investigación, la familia de las víctimas comentó que habían regresado de pasar el día en una cascada y que, en el momento del hecho, aún estaban húmedos, algo que ante una descarga eléctrica podría haber agravado la situación.