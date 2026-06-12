Pronóstico del tiempo para el sábado 13 de junio: el frío seguirá dominando gran parte del país.

El Servicio Meteorológico anticipa un sábado 13 de junio con condiciones mayormente estables en gran parte de la Argentina. Según el mapa de pronóstico, predominarán las jornadas con cielo parcialmente nublado y sin fenómenos significativos en la mayor parte del territorio nacional, aunque algunas regiones mantendrán probabilidades de lluvias aisladas.

Las precipitaciones estarán concentradas principalmente en sectores de la región cuyana y el oeste del país, donde se observan áreas bajo alerta por lluvias y chaparrones aislados. También podrían registrarse algunas precipitaciones débiles en sectores del extremo sur patagónico y Tierra del Fuego.

En el resto del territorio argentino, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte del norte del país, no se esperan lluvias durante la jornada.

Así estará el tiempo para este sábado 13 de junio.

La región central continuará bajo la influencia de una masa de aire frío, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y un ambiente fresco durante la tarde. Se prevé nubosidad variable, pero sin fenómenos meteorológicos de relevancia.

Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda salir con abrigo debido al marcado descenso térmico registrado durante los últimos días.

Patagonia y norte argentino: panoramas diferentes

Mientras que gran parte de la Patagonia presentará tiempo estable, algunas áreas del extremo sur podrían experimentar precipitaciones aisladas. En tanto, el norte argentino mantendrá condiciones mayormente secas, con intervalos de nubosidad y temperaturas más agradables en comparación con la zona centro.

De esta manera, el sábado se perfila como una jornada de estabilidad meteorológica para buena parte del país, con el frío como principal protagonista y lluvias acotadas a regiones específicas del oeste y sur argentino.