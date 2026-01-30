La postal de todas las tormentas: el túnel del Shopping inundado

Esta tarde una fuerte tormenta azotó el Gran Mendoza. El Acceso Este quedó por momentos intransitable y el túnel del Shopping se inundó.

El puente del Shopping inundado tras la tormenta de esta tarde.

Cada vez que llueve en Mendoza se repite una postal: el túnel del Shopping inundado. Aunque tiene desagües con rejillas a los costados no son suficientes para evitar el anegamiento del lugar. Un gran cartel advierte el peligro de circular por el lugar cuando hay tormentas.

Después de las fuertes tomentas de esta tarde, el túnel quedó completamente cubierto de agua e intransitable para vehículos y peatones.

El túnel del Shopping El Mendoza Plaza Shopping cambió para siempre la fisonomía de Guaymallén. Alrededor del complejo se levantaron otras obras como galerías, un hotel y las playas de estacionamiento.

Además, para mejorar el acceso a los visitantes desde distintos puntos de la provincia se construyó un túnel que pasa por abajo del Acceso Este y llega directo al estacionamiento descubierto de la calle Avellaneda.

El túnel funciona a la perfección la mayor parte de tiempo -porque en Mendoza abundan los días soleados y calurosos- sin embargo, los días de lluvia queda completamente inundado y más de una vez los autos han quedado flotando en su interior.