Tormentas en Buenos Aires: a qué hora se complica hoy el tiempo

Este martes 17 de marzo arrancó con un escenario cambiante en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El pronóstico oficial marca una jornada inestable, con probabilidad de tormentas en distintos momentos del día y un foco especial puesto sobre la tarde, cuando rige una advertencia amarilla para CABA por fenómenos que pueden presentarse con fuerza.

En ese tramo se esperan lluvias intensas en poco tiempo, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora y hasta caída ocasional de granizo.

El horario más delicado de hoy La primera parte del día ya se mueve con chances de tormenta, pero el período más comprometido aparece entre la mañana avanzada y la tarde. Para hoy, el reporte ubica tormentas eléctricas y una temperatura que rondará los 26 grados de máxima, mientras que la advertencia vigente para la ciudad señala que el episodio más fuerte se concentrará desde el mediodía hasta la tarde. Hacia la noche, el panorama tendería a perder intensidad, aunque el tiempo seguiría inestable y no se descartan lluvias aisladas antes de una mejora más firme.

image Después del martes revuelto, el miércoles 18 asoma como una jornada bastante más tranquila en el AMBA. El pronóstico indica cielo estable, ambiente más agradable y temperaturas entre 19 y 26 grados. El jueves 19, en tanto, seguiría la misma línea, con condiciones entre soleadas y parcialmente nubladas y marcas térmicas algo más altas: se espera una mínima cercana a 21 y una máxima que podría trepar hasta los 27 grados. Será, en principio, el tramo más amable de la semana para quienes tengan actividades al aire libre o necesiten organizar traslados sin mirar tanto el radar.

El viernes vuelven las tormentas La mejora no durará demasiado. El viernes 20 volvería a mostrarse más inestable, con tormentas eléctricas en sectores del área metropolitana y temperaturas que seguirán en valores altos, alrededor de 21 grados de mínima y 27 de máxima. No aparece, por ahora, como el día más complicado del período, pero sí como el regreso de un patrón que ya se vio en las últimas jornadas: calor, humedad y condiciones favorables para precipitaciones intermitentes. En otras palabras, convendrá no confiarse del todo aunque durante algunos momentos el cielo dé una tregua.