Tormentas en Buenos Aires: a qué hora se complica hoy el tiempo
El SMN anticipa hoy inestabilidad en el AMBA, ráfagas de viento y una semana que irá alternando entre mejoras temporarias y nuevos períodos de lluvias.
Este martes 17 de marzo arrancó con un escenario cambiante en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El pronóstico oficial marca una jornada inestable, con probabilidad de tormentas en distintos momentos del día y un foco especial puesto sobre la tarde, cuando rige una advertencia amarilla para CABA por fenómenos que pueden presentarse con fuerza.
En ese tramo se esperan lluvias intensas en poco tiempo, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora y hasta caída ocasional de granizo.
El horario más delicado de hoy
La primera parte del día ya se mueve con chances de tormenta, pero el período más comprometido aparece entre la mañana avanzada y la tarde. Para hoy, el reporte ubica tormentas eléctricas y una temperatura que rondará los 26 grados de máxima, mientras que la advertencia vigente para la ciudad señala que el episodio más fuerte se concentrará desde el mediodía hasta la tarde. Hacia la noche, el panorama tendería a perder intensidad, aunque el tiempo seguiría inestable y no se descartan lluvias aisladas antes de una mejora más firme.
Después del martes revuelto, el miércoles 18 asoma como una jornada bastante más tranquila en el AMBA. El pronóstico indica cielo estable, ambiente más agradable y temperaturas entre 19 y 26 grados. El jueves 19, en tanto, seguiría la misma línea, con condiciones entre soleadas y parcialmente nubladas y marcas térmicas algo más altas: se espera una mínima cercana a 21 y una máxima que podría trepar hasta los 27 grados. Será, en principio, el tramo más amable de la semana para quienes tengan actividades al aire libre o necesiten organizar traslados sin mirar tanto el radar.
El viernes vuelven las tormentas
La mejora no durará demasiado. El viernes 20 volvería a mostrarse más inestable, con tormentas eléctricas en sectores del área metropolitana y temperaturas que seguirán en valores altos, alrededor de 21 grados de mínima y 27 de máxima. No aparece, por ahora, como el día más complicado del período, pero sí como el regreso de un patrón que ya se vio en las últimas jornadas: calor, humedad y condiciones favorables para precipitaciones intermitentes. En otras palabras, convendrá no confiarse del todo aunque durante algunos momentos el cielo dé una tregua.
El dato que más atención concentra hacia el cierre de la semana está puesto en el sábado 21. Para ese día, el pronóstico prevé algunas tormentas fuertes, con un descenso de temperatura respecto del viernes y valores que irían de 15 a 24 grados. Es, junto con este martes, uno de los momentos más sensibles del pronóstico extendido. Ya el domingo 22 se perfila con nubosidad en aumento, pero sin el mismo nivel de severidad previsto para la jornada anterior. La máxima rondaría los 23 grados y la mínima quedaría cerca de 19, en un contexto más templado y menos agresivo que el del arranque de la semana.
Con este panorama, la recomendación pasa por seguir de cerca las actualizaciones oficiales, sobre todo durante este martes y de cara al sábado. El informe vigente para CABA advierte sobre tormentas localmente fuertes, posibles acumulados de entre 25 y 50 milímetros y ráfagas intensas, por lo que vale la pena asegurar objetos sueltos, evitar circular innecesariamente en los horarios más expuestos y prestar atención a nuevas alertas. Para el resto de la semana, el AMBA tendrá un menú conocido: dos días de respiro, otro repunte de inestabilidad y un nuevo cierre con nubosidad.