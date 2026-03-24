Ciudadanía española en Argentina: la razón por la que el trámite se hace eterno
La ciudadanía española atraviesa una etapa de fuerte demora en el Consulado General de España en Buenos Aires y explicaron el motivo.
La ciudadanía española se convirtió en uno de los trámites más buscados por miles de argentinos en los últimos años, pero también en uno de los procesos que hoy avanzan con mayor lentitud. Desde el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, órgano asesor del Consulado General de España, explicaron que la demora responde al volumen extraordinario de solicitudes recibidas desde la entrada en vigencia de la Ley de Memoria Democrática.
Según informaron, entre el 21 de octubre de 2022 y el 22 de octubre de 2025 se registraron 645.052 expedientes de solicitud de opción a la nacionalidad española en el Consulado General de España en Buenos Aires. Ese número, remarcaron, impactó de lleno en los tiempos administrativos y hace prever que la resolución de muchos casos se extienda bastante más de lo habitual.
Desde el organismo señalaron que los expedientes no se revisan de manera aleatoria ni por consultas individuales, sino siguiendo un criterio legal estricto. Cada presentación se analiza por orden cronológico, de acuerdo con la fecha en que fue recibida por el consulado. En otras palabras, quienes iniciaron antes el trámite de ciudadanía española serán también quienes tengan prioridad al momento de la revisión y la resolución.
El comunicado sobre la ciudadanía española
La fuerte demanda estuvo vinculada principalmente con la Ley de Memoria Democrática, que abrió la posibilidad de iniciar el trámite a descendientes de exiliados o emigrantes españoles. Argentina fue uno de los países con más solicitudes dentro de este proceso, algo que terminó generando una sobrecarga importante en la estructura consular de Buenos Aires.
El Consejo de Residentes Españoles pidió paciencia ante este escenario y explicó que el consulado sigue trabajando sobre cada expediente sin dejar de lado las exigencias legales y jurídicas que implica este tipo de tramitaciones. Por eso, advirtieron que los tiempos pueden ser largos y que la ciudadanía española no tendrá una resolución rápida en una gran cantidad de casos iniciados en los últimos años.
A la vez, aclararon que cada persona recibirá la resolución de su trámite por correo electrónico, utilizando la dirección que informó al momento de presentar la solicitud. También recordaron que los interesados pueden consultar el boletín informativo mensual del consulado para verificar cuáles son los expedientes que están siendo revisados en cada etapa.
Mientras avanza esta segunda fase del proceso, que incluye la estimación de expedientes, la inscripción y luego la emisión del pasaporte, el mensaje oficial apunta a llevar tranquilidad. La explicación de fondo es clara: no se trata de una paralización del sistema, sino del efecto directo de una cantidad inédita de pedidos de ciudadanía española concentrados en pocos años.