Ciudadanía española en Argentina: la razón por la que el trámite se hace eterno

La ciudadanía española atraviesa una etapa de fuerte demora en el Consulado General de España en Buenos Aires y explicaron el motivo.

La ciudadanía española enfrenta demoras en Buenos Aires por la acumulación de más de 645 mil expedientes iniciados en el marco de la Ley de Memoria Democrática.

La ciudadanía española se convirtió en uno de los trámites más buscados por miles de argentinos en los últimos años, pero también en uno de los procesos que hoy avanzan con mayor lentitud. Desde el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, órgano asesor del Consulado General de España, explicaron que la demora responde al volumen extraordinario de solicitudes recibidas desde la entrada en vigencia de la Ley de Memoria Democrática.

Según informaron, entre el 21 de octubre de 2022 y el 22 de octubre de 2025 se registraron 645.052 expedientes de solicitud de opción a la nacionalidad española en el Consulado General de España en Buenos Aires. Ese número, remarcaron, impactó de lleno en los tiempos administrativos y hace prever que la resolución de muchos casos se extienda bastante más de lo habitual.

Desde el organismo señalaron que los expedientes no se revisan de manera aleatoria ni por consultas individuales, sino siguiendo un criterio legal estricto. Cada presentación se analiza por orden cronológico, de acuerdo con la fecha en que fue recibida por el consulado. En otras palabras, quienes iniciaron antes el trámite de ciudadanía española serán también quienes tengan prioridad al momento de la revisión y la resolución.

El comunicado sobre la ciudadanía española image El trámite de ciudadanía española se revisa por orden cronológico y el consulado comunica cada resolución por correo electrónico a los solicitantes. Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires La fuerte demanda estuvo vinculada principalmente con la Ley de Memoria Democrática, que abrió la posibilidad de iniciar el trámite a descendientes de exiliados o emigrantes españoles. Argentina fue uno de los países con más solicitudes dentro de este proceso, algo que terminó generando una sobrecarga importante en la estructura consular de Buenos Aires.

El Consejo de Residentes Españoles pidió paciencia ante este escenario y explicó que el consulado sigue trabajando sobre cada expediente sin dejar de lado las exigencias legales y jurídicas que implica este tipo de tramitaciones. Por eso, advirtieron que los tiempos pueden ser largos y que la ciudadanía española no tendrá una resolución rápida en una gran cantidad de casos iniciados en los últimos años.