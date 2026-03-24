Día de la Memoria: qué calles estarán cortadas y dónde serán las concentraciones este 24 de marzo

Organizaciones marchan a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, conocé los puntos de concentración y cómo funcionan los servicios.

Distintas organizaciones marcharán este 24 de marzo en el Día de la Memoria.

Este 24 de marzo, a 50 años del golpe militar, donde se conmemora el Día de la Memoria, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizan hacia Plaza de Mayo. Las concentraciones y marchas generan cortes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, mientras los servicios públicos operan con esquema de feriado.

Si bien el acto principal está programado para las 16, con alta concurrencia prevista en el centro porteño. Las organizaciones convocantes definieron distintos lugares y horarios de encuentro para marchar hacia el centro político de la ciudad.

Cómo serán las marchas de cada organización La Cámpora: inicia a las 7 desde Avenida del Libertador y Besares (exESMA). El recorrido incluye una parada en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, y continúa hacia Plaza de Mayo.

inicia a las 7 desde Avenida del Libertador y Besares (exESMA). El recorrido incluye una parada en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, y continúa hacia Plaza de Mayo. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: se concentra desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida.

se concentra desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida. Asociación Madres de Plaza de Mayo: parte a las 13 desde Yrigoyen 1584 (Casa de las Madres).

parte a las 13 desde Yrigoyen 1584 (Casa de las Madres). CGT: convoca a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar.

convoca a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: se reúnen a las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

se reúnen a las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. UCR: concentra a las 13 en Alsina y Avenida Entre Ríos, con movilización prevista desde las 14.

concentra a las 13 en Alsina y Avenida Entre Ríos, con movilización prevista desde las 14. Frente Renovador: parte a las 12 desde Avenida de Mayo y Tacuarí.

parte a las 12 desde Avenida de Mayo y Tacuarí. Frente de Izquierda: convoca desde las 12 en el Obelisco (Yrigoyen y 9 de Julio). Zonas afectadas y cortes de tránsito Debido a la magnitud de la movilización, se esperan interrupciones y desvíos en varias arterias clave del centro porteño:

Avenida de Mayo

Diagonales Norte y Sur

Avenida 9 de Julio

Calles aledañas a Plaza de Mayo

aledañas a Plaza de Mayo Sectores cercanos a los puntos de concentración La circulación vehicular se verá limitada especialmente durante el mediodía y la tarde, coincidiendo con el avance de las columnas hacia el acto central.

Cómo funcionan los servicios este 24 de marzo Al tratarse de un feriado nacional, los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires operan con esquemas reducidos.