Sigue el alerta: qué hacer ante la tormenta y el riesgo de inundación para evitar peligros
El temporal en Mendoza generó contingencias de todo tipo. El alerta sigue. Cómo actuar.
La Tormenta que golpeó a Mendoza estaba pronosticada y las contingencias climáticas seguirán durante todo el fin de semana. Por eso se suspendieron actividades y se alertó a la población.
- Una de las consecuencias es la afectación de los servicios. Por eso se recomienda tener en cada hogar agua potable almacenada, pues se espera que en las próximas horas se corte ese servicio debido a que las crecientes impiden que se potabilice agua.
- En cuanto al servicio de electricidad, también hay afectación y se espera que puedan incrementarse. Por eso se recomienda tener a mano elementos de iluminación a pilas y con baterías cargadas. Evitar velas en cercanía de elementos que puedan generar llamas.
- Para prevenir, hay que mantenerse informado sobre desbordes que pueda haber, sobre todo en zonas de escorrentía como el pedemonte y cercanías de cauces aluvionales.
- Defensa Civil recomienda no salir de las viviendas en caso de que la misma no esté afectada. De la misma manera, piden mantener cerradas puertas y ventanas, para evitar corrientes de agua dentro de la vivienda.
- También se solicita no usar ningún tipo de vehículo como auto, moto o bicicleta.
- No ubicarse cerca de postes de electricidad o cables.
- Tampoco hay que exponerse a las escorrentías de agua sobre veredas y calles.
- Señalizá en caso que la casa tenga pozo negro y zonas de riesgo, por las dudas que este se derrumbe.