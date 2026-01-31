Atención Las Heras: reprograman el Festival Full Verano por el temporal

La Municipalidad de Las Heras anunció cambios en su festival Full Verano debido al pronóstico de tormentas.

Los Playeros estarán presentes en el Festival Full Verano de Las Heras.

La Municipalidad de Las Heras comunicó que el festival Full Verano, que preveía realizar su primera fecha este sábado, fue reprogramado debido al pronóstico de intensas tormentas para las próximas horas.

"Siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, ajustamos el cronograma para que vivas el festival con la mejor energía y seguridad", expresaron desde la comuna a la espera de una repetición del temporal.

Así, la jornada de este sábado pasó al lunes 2 de febrero, mientras que el domingo, desde las 19, continuará el cronograma previsto.

Las Heras se prepara para vivir el último fin de semana de enero con una propuesta que combina la tradición vendimial con expresiones musicales actuales y actividades culturales para toda la comunidad. En el marco de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia, el departamento invita a vecinos, mendocinos y turistas a disfrutar de una agenda con entrada libre y gratuita

Cómo quedó el festival Full Verano de Las Heras La celebración continuará con dos jornadas dedicadas a la música y la cultura, que integran la propuesta turística y cultural del verano mendocino.