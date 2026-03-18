Se bajó de la camioneta, un ladrón le quiso robar y chocó contra un poste en Las Heras

El hecho se produjo en la calle San Martín y Godoy, de Las Heras. Dos vehículos terminaron destrozados.

Un hecho de inseguridad se produjo este miércoles en horas de la mañana, en Las Heras. Un hombre se bajó de la camioneta, pero al volver a su vehículo fue interceptado por un delincuente y por esto terminaron chocando contra un poste de luz y un auto estacionado.

El episodio de inseguridad se registró este miércoles pasadas las 9 de la mañana en San Martín y Godoy, de Las Heras. Un hombre estacionó su camioneta y su mujer quedó al volante y lo esperaba para salir rápido. Cuando volvió, un ladrón se subió al vehículo y en la desesperación y forcejeo en la camioneta terminaron impactando contra un auto estacionado y un poste de luz.

Asalto y accidente en Las Heras AlF Ponce/MDZ La mujer que conducía fue trasladada en ambulancia al hospital. El delincuente quedó detenido. Trabaja la Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal.