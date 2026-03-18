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Se bajó de la camioneta, un ladrón le quiso robar y chocó contra un poste en Las Heras

El hecho se produjo en la calle San Martín y Godoy, de Las Heras. Dos vehículos terminaron destrozados.

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Asalto y accidente en Las Heras
Alf Ponce/MDZ

Un hecho de inseguridad se produjo este miércoles en horas de la mañana, en Las Heras. Un hombre se bajó de la camioneta, pero al volver a su vehículo fue interceptado por un delincuente y por esto terminaron chocando contra un poste de luz y un auto estacionado.

El episodio de inseguridad se registró este miércoles pasadas las 9 de la mañana en San Martín y Godoy, de Las Heras. Un hombre estacionó su camioneta y su mujer quedó al volante y lo esperaba para salir rápido. Cuando volvió, un ladrón se subió al vehículo y en la desesperación y forcejeo en la camioneta terminaron impactando contra un auto estacionado y un poste de luz.

Asalto y accidente en Las Heras

La mujer que conducía fue trasladada en ambulancia al hospital. El delincuente quedó detenido. Trabaja la Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal.

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Asalto y accidente en Las Heras

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