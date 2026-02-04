Fiesta de la Cosecha 2026: Las Pelotas se unen a la Filarmónica por el aniversario de Vendimia

Tras el paso de Los Auténticos Decadentes en 2025, el aeroparque mendocino vuelve a vestirse de gala con una propuesta de nivel internacional.

El calendario vendimial de este año se prepara para un encuentro sonoro sin precedentes. La Fiesta de la Cosecha 2026 tendrá como plato fuerte a Las Pelotas, la emblemática banda de rock nacional que, por primera vez en este contexto, unirá su potencia con la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

La Fiesta de la Cosecha ya tiene fecha Este 2026, la Fiesta de la Cosecha cumple 25 años y vo Los viñedos del Aeropuerto El Plumerillo serán el escenario natural de la Fiesta de la Cosecha 2026. @fiestadelacosecha La Subsecretaría de Cultura ratificó que la cita será el próximo miércoles 4 de marzo en el icónico escenario natural de los viñedos del Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, prometiendo una noche donde los clásicos del grupo tomarán una nueva dimensión gracias a los arreglos sinfónicos.

El desembarco de Las Pelotas en el escenario más esperado de Vendimia Esta edición no será una más, ya que se produce en un marco de efemérides compartidas: la Fiesta de la Cosecha festeja su 25° aniversario, mientras que la Fiesta Nacional de la Vendimia alcanza sus 90 años. Organizado por el Fondo Vitivinícola Mendoza y la Municipalidad de Las Heras, el evento busca democratizar el acceso a la cultura, fusionando géneros populares con el despliegue de la Filarmónica provincial.

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha El rock nacional dice presente en una noche que Las Pelotas regresan a Mendoza para un concierto sinfónico inédito junto a la Filarmónica. @fiestadelacosecha Además del despliegue musical en el escenario principal, los asistentes podrán disfrutar del ya clásico Patio Malbec, un espacio donde diversas bodegas exhiben sus etiquetas, afianzando la conexión entre el turismo y la industria madre de la región. Las Pelotas, una agrupación con un vínculo inquebrantable con el público mendocino tras sus presentaciones en la Fiesta de la Cerveza y previas vendimiales, enfrentará ahora el desafío de reinterpretar su repertorio bajo una batuta orquestal.

¡Ahora sí, empieza la cuenta regresiva! Las entradas para La Fiesta de la Cosecha ya están El evento celebrará los 25 años de la Cosecha y los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. @fiestadelacosecha En lo que respecta a las entradas para este magnífico evento, se encuentran ya disponibles en Entradaweb. Los valores son: Sector A + Copa a $15.000, Sector B + Copa a $8.000 y Sector B a $5.000.