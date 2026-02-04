Fiesta de la Cosecha 2026: Las Pelotas se unen a la Filarmónica por el aniversario de Vendimia
Tras el paso de Los Auténticos Decadentes en 2025, el aeroparque mendocino vuelve a vestirse de gala con una propuesta de nivel internacional.
El calendario vendimial de este año se prepara para un encuentro sonoro sin precedentes. La Fiesta de la Cosecha 2026 tendrá como plato fuerte a Las Pelotas, la emblemática banda de rock nacional que, por primera vez en este contexto, unirá su potencia con la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
La Subsecretaría de Cultura ratificó que la cita será el próximo miércoles 4 de marzo en el icónico escenario natural de los viñedos del Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, prometiendo una noche donde los clásicos del grupo tomarán una nueva dimensión gracias a los arreglos sinfónicos.
Esta edición no será una más, ya que se produce en un marco de efemérides compartidas: la Fiesta de la Cosecha festeja su 25° aniversario, mientras que la Fiesta Nacional de la Vendimia alcanza sus 90 años. Organizado por el Fondo Vitivinícola Mendoza y la Municipalidad de Las Heras, el evento busca democratizar el acceso a la cultura, fusionando géneros populares con el despliegue de la Filarmónica provincial.
Además del despliegue musical en el escenario principal, los asistentes podrán disfrutar del ya clásico Patio Malbec, un espacio donde diversas bodegas exhiben sus etiquetas, afianzando la conexión entre el turismo y la industria madre de la región. Las Pelotas, una agrupación con un vínculo inquebrantable con el público mendocino tras sus presentaciones en la Fiesta de la Cerveza y previas vendimiales, enfrentará ahora el desafío de reinterpretar su repertorio bajo una batuta orquestal.
En lo que respecta a las entradas para este magnífico evento, se encuentran ya disponibles en Entradaweb. Los valores son: Sector A + Copa a $15.000, Sector B + Copa a $8.000 y Sector B a $5.000.
Con la confirmación oficial, comienza la cuenta regresiva para una velada que, entre acordes y viñas, marcará el pulso de la celebración más importante de la provincia.