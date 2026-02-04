Una figura se despidió de Telefe y arranca una nueva aventura en canal América: de quién se trata

Los cambios en la pantalla chica están que arden y en los últimos días se confirmó un nuevo pase.

La televisión se encuentra en constante movimiento en este inicio de año y hay figuras que se despiden de un canal para pasar a otro. En los últimos días se confirmó que un querido periodista deja Telefe para arrancar en canal América.

Se trata nada más y nada menos que de Nicolás Peralta, quien estaba junto a Micaela Viciconte en el programa de Ariel Rodríguez. El comunicador deja la señal después de cuatro años y pasará al ciclo de Yanina Latorre.

Sálvese Quien Pueda pretender tener gran éxito y para eso renovaron a casi todo el equipo. Nicolás no es solo la figura que se va a sumar, sino que también lo hará Pía Shaw, con quien Yanina trabaja en El Observador.

De esta manera, el equipo de SQP queda formado con la conducción de la expanelista de LAM, Nicolás Peralta, Pía Shaw (no deja Telefe), Ximena Capristo, Majo Martino y también queda de forma fija Martín Salwe.