Sin Bandera festejará 25 años de carrera con un show en Mendoza: cuánto cuestan las entradas, fecha y lugar del recital
El dúo mexicano, Sin Bandera, llega a Mendoza para festejar sus 25 años de carrera y en MDZ Show te contamos el monto necesario para que no te lo pierdas.
El romanticismo vuelve a Mendoza de la mano de los máximos referentes de la balada latina. Sin Bandera, el dúo conformado por Leonel García y Noel Schajris, confirmó su desembarco en la provincia para celebrar sus 25 años de carrera.
La cita será el próximo miércoles 18 de febrero en el Arena Maipú Stadium, en el marco de su esperada gira internacional Escenas Tour. Este show no solo servirá para repasar los himnos que marcaron a una generación, sino también para presentar en vivo las piezas de su séptimo álbum de estudio, titulado "Escenas".
Sin Bandera prepara una noche de nostalgia y nuevos hits en el Arena Maipú
La expectativa por el nuevo material es total. Aunque el disco completo "Escenas" llegará oficialmente en el primer cuatrimestre de 2026, los fans ya pueden disfrutar de "¿Qué culpa tiene ella?", un single que funciona como una suerte de continuación emocional de su clásico "En Ésta No".
El recorrido de la banda por Argentina tendrá un inicio simbólico el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados en el Movistar Arena de Buenos Aires. Luego de pasar por Rosario el 16, la dupla aterrizará en Mendoza el 18 de febrero para reencontrarse con su público cuyano.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar, con beneficios para clientes de Banco Galicia, o de forma presencial y únicamente en efectivo en las boleterías del estadio Maipú. Los valores de los tickets son los siguientes, sin embargo, es importante aclarar que varios de los sectres ya están agotados:
- Platea Lateral: $70.000
- Codo: $80.000
- Gold: $100.000
- Gold Lateral $100.000
- Platea Media $120.000
- Platea Central $130.000
- Platea Central $130.000
- Platino Lateral $140.000
- Platino $140.000
- Arena Lateral $150.000
- Arena $160.000
El espectáculo promete ser un viaje en el tiempo desde aquel álbum debut de 2001 que redefinió el género. El setlist integrará clásicos ineludibles como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena” y “Que lloro", junto a joyas como “Mientes tan bien,” ¨Suelta mi mano” y “En ésta no”.
Con este "Escenas Tour", Sin Bandera no solo mira hacia atrás para honrar su legado, sino que proyecta su futuro con canciones que prometen tocar las fibras más sensibles. La cita en el Arena Maipú será una oportunidad de oro para atestiguar la vigencia de un dúo que, entre armonías impecables y una sensibilidad única, continúa escribiendo su historia.