Sin Bandera festejará 25 años de carrera con un show en Mendoza: cuánto cuestan las entradas, fecha y lugar del recital

El dúo mexicano, Sin Bandera, llega a Mendoza para festejar sus 25 años de carrera y en MDZ Show te contamos el monto necesario para que no te lo pierdas.

El show en Mendoza será una de las paradas clave de la banda tras su paso por Buenos Aires y Rosario. / LM Comunicación

El romanticismo vuelve a Mendoza de la mano de los máximos referentes de la balada latina. Sin Bandera, el dúo conformado por Leonel García y Noel Schajris, confirmó su desembarco en la provincia para celebrar sus 25 años de carrera.

sin bandera-mendoza Sin Bandera celebra 25 años de trayectoria con su nueva gira mundial "Escenas Tour". LM Comunicación La cita será el próximo miércoles 18 de febrero en el Arena Maipú Stadium, en el marco de su esperada gira internacional Escenas Tour. Este show no solo servirá para repasar los himnos que marcaron a una generación, sino también para presentar en vivo las piezas de su séptimo álbum de estudio, titulado "Escenas".

Sin Bandera prepara una noche de nostalgia y nuevos hits en el Arena Maipú La expectativa por el nuevo material es total. Aunque el disco completo "Escenas" llegará oficialmente en el primer cuatrimestre de 2026, los fans ya pueden disfrutar de "¿Qué culpa tiene ella?", un single que funciona como una suerte de continuación emocional de su clásico "En Ésta No".

poster-sin-bandera Leonel García y Noel Schajris presentarán su séptimo álbum de estudio en Mendoza. LM Comunicación El recorrido de la banda por Argentina tendrá un inicio simbólico el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados en el Movistar Arena de Buenos Aires. Luego de pasar por Rosario el 16, la dupla aterrizará en Mendoza el 18 de febrero para reencontrarse con su público cuyano.

sinbandera_1119961938 "¿Qué culpa tiene ella?" es el primer adelanto del nuevo material que ya suena en todas partes. LM Comunicación Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar, con beneficios para clientes de Banco Galicia, o de forma presencial y únicamente en efectivo en las boleterías del estadio Maipú. Los valores de los tickets son los siguientes, sin embargo, es importante aclarar que varios de los sectres ya están agotados: