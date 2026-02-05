Sofía Gonet rompió las redes con fotos en bikini azul ultra cavada y se mostró "sucia" para sus seguidores

La Reini es más que conocida en las redes sociales, pero se catapultó en ellas gracias a su presencia en Masterchef Celebrity. Esta vez, sorprendió a todos con fotos fogosas.

Además de los bolsos, La Reini posó con bikini de la marca. / @sofiagonet

Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Sofía Gonet no descansa en la publicación del contenido y, en esta ocasión, se reveló una vez más con un posteo más que ardiente que sus fanáticos y seguidores no pararon de aplaudir. La participante de Masterchef Celebrity no pierde su oportunidad y la rompe en su Instagram.

sofia gonet hot bikini azul (3) La Reini forma parte de la campaña de Diesel. @sofiagonet sofia gonet hot bikini azul (2) Sofía Gonet deslumbró con fotos fogosas en bikini. @sofiagonet Consciente de su gran llegada al público, la Reini sabe que cualquier contenido que postee provoca a sus seguidores y los lleva a dejar miles y miles de comentarios en sus posteos. Esta vez, Sofi Gonet se dedicó a a "calentar" la semana con fotos y videos que no pasaron desapercibidos.

sofia gonet hot bikini azul (4) La Reini forma parte de la campaña de Diesel. @sofiagonet Ultra cavada y azul: así es la bikini que Sofía Gonet eligió para romper las redes "Medalla dorada", escribió Sofía Gonet junto a su posteo y sumó un total de diez fotos para todos los gustos de sus seguidores en Instagram. En las imágenes se la ve posando de la mejor manera con una bikini azul que le sentó perfecto con el tono de su piel que se visualiza un poco más bronceada que lo que es naturalmente.

sofia gonet hot bikini azul (5) Sofía Gonet deslumbró con fotos fogosas en bikini. @sofiagonet Además de ser una diva de las redes sociales, Gonet llama la atención por el gran sentido de la moda que tiene y es por eso que los accesorios no faltaron en esta fogosa sesión. Por un lado, una cartera dorada de la marca Diesel con la que trabaja últimamente; por otro lado, unas gafas gigantes de color negro le dieron el toque más callejero que quisieron lograr junto a una preparación de su piel que la hace ver un poco "sucia".