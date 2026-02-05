Tristeza total: así fue la última vez que Juan Carlos Velázquez apareció en televisión

La última gran aparición del Mini de Duro de Domar fue en Bendita, donde brilló con su desopilante imitación del Chaqueño Palavecino.

En las redes sociales se recuerda con mucho cariño al Mini de Duro de Domar. / Captura de TV

El mundo del espectáculo nacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Juan Carlos Velázquez, el talentoso humorista que logró instalarse en el corazón de los televidentes. Su partida deja un vacío en la pantalla chica, donde supo brillar gracias a su enorme carisma y esa chispa única para la comedia.

Juan Carlos Inmenso dolor. Foto: Instagram / @minijuancarlos. La noticia, que impactó de lleno en las redes sociales, marca el final del camino para un artista que, más allá de todo, demostró una grandeza actoral inmensa en cada una de sus intervenciones mediáticas. En medio de esta ocasión, se recordó su último momento en la televisión argentina.

El último momento de la trayectoria de Juan Carlos Velázquez en la pantalla argentina La confirmación del deceso llegó a través del periodista Juan Etchegoyen, quien dio la primicia durante una emisión de Mitre Live. El cronista relató que mantuvo una charla privada con los parientes de Juan Carlos Velázquez, quienes, sumidos en un "profundo dolor", prefirieron no dar detalles técnicos sobre las causas del fallecimiento y solicitaron encarecidamente que se preserve la intimidad.

Juan carlos- causa de muerte Pese al paso del tiempo, Juan Carlos nunca perdió su vigencia ni su amor por el trabajo. Su reciente paso por Bendita, el programa que lidera Beto Casella en El Nueve, fue testimonio de ello. En esa ocasión, se puso en la piel de "El Mini Chaqueño Palavecino", una parodia que desató carcajadas tanto en el piso como en los hogares. Esa capacidad para reinventarse y seguir generando sonrisas en las nuevas generaciones será, sin dudas, el legado más potente que deje tras de sí.