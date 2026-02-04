En medio del dolor: revelaron la causa de muerte de Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar

El actor tenía 64 años y el periodista Juan Etchegoyen reveló el problema que causó su sorpresivo fallecimiento.

El mundo del espectáculo y de la televisión está totalmente en shock luego de que se anunció la muerte de Juan Carlos Velázquez, querido y muy recordado por su papel de el "Mini" en Duro de Domar.

El periodista Juan Etchegoyen compartió la triste información en sus redes: "Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar".

Además amplió la noticia y reveló la causa de muerte del querido artista: "Tenía 64 años. Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva". El periodista comentó que luego de esto sufrió un infarto y los médicos que lo estaban atendiendo no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Revelaron la causa de muerte de Juan Carlos Velázquez Juan carlos- causa de muerte Tristeza por la partida de Juan Carlos Velázquez. Foto: X / @JuanEtchegoyen. En el año 2024, el actor había sido internado de urgencia en un hospital luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en su casa. En ese momento, Juan Carlos comentó que "me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando".