Se reveló la causa de muerte de Brigitte Bardot, icónica actriz francesa

La muerte de Brigitte Bardot conmocionó al mundo del cine y la cultura francesa. La icónica actriz y defensora de los derechos de los animales falleció el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, en su residencia de Saint-Tropez, donde transitó sus últimos días rodeada de sus mascotas y de su entorno más íntimo.

Fue su esposo y viudo, Bernard d’Ormale , quien decidió dar a conocer detalles hasta entonces desconocidos sobre el delicado estado de salud que atravesaba la ex actriz. En una entrevista con la revista Paris Match, el exdirigente político reveló que Bardot murió como consecuencia de un cáncer, enfermedad por la que había sido intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades en los meses previos.

"Había resistido muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó d’Ormale en diálogo con la publicación francesa, aportando por primera vez precisiones sobre la causa de muerte de la leyenda del cine europeo.

Según relató el viudo, Bardot había sido hospitalizada en dos ocasiones recientes, aunque en ese momento no trascendieron detalles médicos. Cabe recordar que en la década del '80 se había conocido públicamente que la actriz había atravesado un cáncer de mama.

En el plano personal, d’Ormale se mostró profundamente conmovido por la pérdida y habló del vacío que dejó Brigitte Bardot en su vida cotidiana: "Ya no la oigo decirme esas cosas sencillas como 'quedate cerca mío' o 'prende la lámpara'. Se acabó. Estoy pasando por momentos de profunda tristeza".

Consultado sobre el impacto emocional que tuvieron en ella las muertes de personas cercanas, como Alain Delon y el periodista Christian Brincourt, el viudo reconoció que esas pérdidas la afectaron profundamente. En ese sentido, aseguró que "muchos de ellos fueron testigos de la desaparición de su mundo", algo que la mortificó en sus últimos años.

Brigitte Bardot Bernard d’Ormale, esposo y viudo de la actriz, reveló que Bardot falleció de cáncer. EFE

Al referirse al vínculo de Bardot con la muerte, d’Ormale sostuvo que, aunque no hablaban abiertamente del tema, ella parecía haberlo asumido en silencio. "Aunque no lo demostraba para no molestarnos, Brigitte quería irse. Se le escapó dos o tres veces en los últimos meses, en momentos de sufrimiento físico; decía, 'estoy harta, quiero irme'", comentó Bernard.

Finalmente, el esposo de la actriz explicó los motivos por los cuales Bardot fue enterrada en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, junto a sus padres, y no en La Madrague, como ella había deseado en un principio. "Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo. Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral", señaló Bernard d’Ormale.