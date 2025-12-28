Presenta:

Dolor por la muerte de Brigitte Bardot: los momentos más icónicos de su extensa carrera

La artista falleció a los 91 años y dejó un profundo pesar en sus fans, familiares y amigos cercanos.

Brigitte Bardot murió tras luchar contra problemas de salud.&nbsp;

Foto: Instagram / @brigittebardotpage

En la mañana del domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Brigitte Bardot, icónica actriz que lamentablemente dejó este mundo a los 91 años luego de batallar con problemas de salud. La artista había ingresado y salido del hospital Saint-Jean de Tolón en repetidas ocasiones desde octubre, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica por lo que se describió como "una enfermedad grave". Su estado se mantuvo reservado, aunque fuentes cercanas indicaron que el cuadro era preocupante.

Fue sin lugar a dudas una de las actrices que marcó el cine de las décadas de 1950 y 1960 y referente mundial del activismo por los derechos de los animales. La muerte de Brigitte deja un gran dolor en su familia, sus seguidores y en sus amigos que sin dudas la recordarán con gran amor.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot falleció a los 91 años.

Debutó en la pantalla grande en 1952, pero su consagración internacional llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Con apenas 22 años, esa película la transformó en un símbolo de sensualidad y de una nueva concepción de la libertad femenina.

Durante las dos décadas siguientes fue una de las grandes figuras del cine europeo. Trabajó con Jean-Luc Godard en El desprecio, uno de los títulos más emblemáticos de la Nouvelle Vague. A lo largo de su carrera participó en 47 películas y grabó más de 60 canciones. Fue nominada a los premios BAFTA y recibió el David di Donatello, consolidando un estatus de estrella que trascendió fronteras.

Los momentos más icónicos de Brigitte Bardot durante su carrera

Las Petroleras (1971)

Las Petrolera, película

El Desprecio

Brigitte Bardot en El Desprecio, gran película.

Y Dios Creó a la Mujer (película)

Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot una actriz ícono de su época.

Brigitte Bardot fue referente mundial del activismo por los derechos de los animales.

