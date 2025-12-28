Dolor por la muerte de Brigitte Bardot: los momentos más icónicos de su extensa carrera

La artista falleció a los 91 años y dejó un profundo pesar en sus fans, familiares y amigos cercanos.

En la mañana del domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Brigitte Bardot, icónica actriz que lamentablemente dejó este mundo a los 91 años luego de batallar con problemas de salud. La artista había ingresado y salido del hospital Saint-Jean de Tolón en repetidas ocasiones desde octubre, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica por lo que se describió como "una enfermedad grave". Su estado se mantuvo reservado, aunque fuentes cercanas indicaron que el cuadro era preocupante.

Fue sin lugar a dudas una de las actrices que marcó el cine de las décadas de 1950 y 1960 y referente mundial del activismo por los derechos de los animales. La muerte de Brigitte deja un gran dolor en su familia, sus seguidores y en sus amigos que sin dudas la recordarán con gran amor.

Brigitte Bardot Brigitte Bardot falleció a los 91 años. Foto: Archivo MDZ Debutó en la pantalla grande en 1952, pero su consagración internacional llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Con apenas 22 años, esa película la transformó en un símbolo de sensualidad y de una nueva concepción de la libertad femenina.

Durante las dos décadas siguientes fue una de las grandes figuras del cine europeo. Trabajó con Jean-Luc Godard en El desprecio, uno de los títulos más emblemáticos de la Nouvelle Vague. A lo largo de su carrera participó en 47 películas y grabó más de 60 canciones. Fue nominada a los premios BAFTA y recibió el David di Donatello, consolidando un estatus de estrella que trascendió fronteras.