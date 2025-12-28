A los 91 años murió la actriz Brigitte Bardot

Mito del cine de los años 60 y emblema de una generación, la actriz francesa murió luego de varios meses de internaciones. Su legado artístico y cultural trasciende fronteras.

La actriz francesa Brigitte Bardot falleció este sábado a los 91 años en Francia. Ícono indiscutido del cine de las décadas de 1950 y 1960 y referente mundial del activismo por los derechos de los animales, Bardot atravesaba desde hacía meses un delicado estado de salud y había permanecido internada en varias oportunidades en la ciudad de Tolón, donde era tratada por una enfermedad grave.

En los últimos meses, la actriz ingresó y salió reiteradamente del hospital Saint-Jean de Tolón. Desde octubre, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica, su cuadro se mantuvo bajo estricta reserva, aunque personas de su entorno admitían que la situación era preocupante. Su muerte se suma a la lista de figuras internacionales que fallecieron a lo largo de 2025.

En octubre del año pasado, Bardot debió salir personalmente a desmentir versiones que anticipaban su fallecimiento. A través de las redes sociales aseguró entonces que se encontraba con vida y sin intención de despedirse. Sin embargo, su fragilidad física ya era evidente: en enero de 2023 había sido hospitalizada por una insuficiencia respiratoria y, más recientemente, el intenso calor del verano de 2025 en el sur de Francia agravó su estado general.

Brigitte Anne-Marie Bardot había nacido el 28 de septiembre de 1934 en París, en el seno de una familia burguesa. Durante su juventud estudió ballet y soñó con una carrera como bailarina, aunque el cine terminó marcando su destino. Debutó en la pantalla grande en 1952, pero su consagración internacional llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Con apenas 22 años, esa película la transformó en un símbolo de sensualidad y de una nueva concepción de la libertad femenina.

Durante las dos décadas siguientes fue una de las grandes figuras del cine europeo. Trabajó con Jean-Luc Godard en El desprecio, uno de los títulos más emblemáticos de la Nouvelle Vague. A lo largo de su carrera participó en 47 películas y grabó más de 60 canciones. Fue nominada a los premios BAFTA y recibió el David di Donatello, consolidando un estatus de estrella que trascendió fronteras.