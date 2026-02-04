Conmoción: falleció Juan Carlos Velázquez, recordado integrante de Duro de Domar

La triste noticia la dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen en sus redes sociales.

Un profundo dolor invade al mundo del espectáculo luego de que se confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Velázquez, conocido popularmente como "El Mini" del programa Duro de Domar. Juan Etchegoyen fue quien compartió la noticia en sus redes.

"Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar", expresó el periodista y panelista de Carlos Monti.

Falleció Juan Carlos Velázquez, integrante de Duro de Domar Captura de pantalla 2026-02-04 173956 Tristeza por el fallecimiento de Juan Carlos. Foto: X / @JuanEtchegoyen. En el año 2024, el actor había sido internado de urgencia en un hospital luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en su casa. En ese momento, Juan Carlos comentó que "me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando".