El periodista Federico Flowers reveló el ida y vuelta que mantiene el actor con una conocida figura.

Facundo Arana y María Susini culminaron su relación amorosa tras años en pareja y la decisión tomó a todos por sorpresa. Si bien la noticia se conoció hace algunas semanas, el verdadero motivo no salió a la luz por el momento.

Sin embargo, y con el correr de los días, un rumor comenzó a tomar fuerza. Es que el periodista Federico Flowers realizó una minuciosa investigación y descubrió unos comentarios sorpresivos de una famosa actriz en publicaciones de Facundo Arana.

"Él está separado hace muy poco y ella está separada también. Yo estoy olfateando algo y yo me hago cargo (del rumor)", comenzó diciendo el comunicador en el programa de Luis Majul que sale al aire en El Observador.

Facundo Arana y las señales que lo acercan a una querida actriz ¿Nuevo amor? Afirman que Facundo Arana estaría muy cerca de una querida actriz tras separarse Luego, agregó: "Hay mucho coqueteo en redes sociales... Él sube una foto y ella responde con caritas con corazones y hay una foto donde él sale con girasoles de fondo y ella responde 'puro amor'".