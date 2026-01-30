Aseguran que María Susini "tiene pánico de hablar" porque así destruiría por completo a Facundo Arana

En medio de versiones cruzadas, aseguran que María Susini se siente intimidada para revelar la verdadera cara de Facundo Arana.

Qué pasa con María Susini y por qué no sale a hablar. / Archivo MDZ

La tranquilidad que siempre rodeó al matrimonio de María Susini y Facundo Arana parece haber estallado por los aires, dejando a la farándula argentina en estado de shock. Lo que comenzó como un rumor de crisis terminó de confirmarse tras el reciente accidente de su hija, Ana, un suceso que, según allegados, "golpeó a la pareja" de tal forma que la ruptura se volvió irreversible.

portada arana susini La pareja feliz dio punto final a su relación. Archivo MDZ Actualmente, la modelo y el actor han decidido poner fin a su convivencia, manteniendo el contacto exclusivamente por compromisos laborales y acuerdos comerciales, mientras el entorno familiar intenta asimilar el impacto de la noticia.

La inquietante actitud de María Susini tras alejarse de Facundo Arana El clima de tensión llegó a su punto máximo en las últimas horas durante la emisión de Puro Show. Allí, la panelista Angie Balbiani lanzó una teoría demoledora sobre el presente de la modelo, sugiriendo que detrás de su hermetismo se esconde algo mucho más complejo.

hijos arana susini (2) El accidente de su hija Ana habría sido el desencadenante final para la ruptura definitiva. @facundoaranatagle “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Yo veo una mujer que si abre la boca, ni hola dijo… tiene pánico de hablar. De cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, sentenció la periodista, dejando entrever que la separación no habría sido en términos tan amistosos como se pensaba inicialmente.

María Susini cambió de vida radicalmente. La esposa de Facundo Arana está alejada de los medios. María Susini fue vista en la costa argentina con gestos de profunda tristeza tras su separación. Archivo MDZ En Mar del Plata, ciudad donde ambos suelen pasar sus temporadas, la distancia es física y emocional. Según detalló el periodista Matías Vázquez, “las acciones comerciales serían lo único que tienen en común" hoy en día. Mientras Facundo optó por dar una conferencia de prensa estrictamente controlada para instalar su propia versión de los hechos, María Susini fue captada por las cámaras tras una sesión de surf. Su imagen fue impactante: con el rostro visiblemente hinchado y gestos que denotaban una profunda angustia contenida, la modelo se llamó a un silencio que, lejos de calmar las aguas, generó más sospechas.