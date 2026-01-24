Así es la inceíble casa de campo de Facundo Arana y María Susini: establos, arte y un tren interno

Desde un atelier lleno de pinceles hasta un tren que recorre los techos, te mostramos los rincones más curiosos del hogar que Facundo Arana compartía con María Susini.

El actor Facundo Arana y la modelo María Susini lograron consolidar un estilo de vida que es la envidia de cualquier amante del aire libre. En un predio de dimensiones imponentes, la pareja, mientras estaba junta, diseñó un ecosistema propio donde conviven con sus tres hijos y una verdadera comunidad animal.

portada arana susini Te mostramos en fotos la gran casa donde vivió Facundo Arana con Susini. Este refugio campestre no es solo una vivienda, sino un espacio de varias hectáreas pensado para la desconexión total, donde los establos de caballos y un lago privado dictan el ritmo de una rutina alejada de las luces de la ciudad.

Los detalles deco y el rincón artístico de Facundo Arana y su familia casa facundo arana susini (2) La imponente casa de campo donde Facundo Arana y María Susini crían a sus tres hijos rodeados de verde. El interior de la residencia refleja una filosofía despojada de excesos, apostando por la calidez y lo artesanal. En el living, el protagonismo absoluto lo tienen unos tradicionales sillones de tres cuerpos en color blanco, que Susini suele vestir con mantas rústicas para aportar texturas y colores tierra al ambiente.

casa facundo arana susini (4) La familia mantiene una huerta orgánica de la cual obtienen sus propias verduras y hortalizas frescas. Sin embargo, el alma de la casa se enciende cuando bajan las temperaturas: la chimenea a leña es el punto de encuentro fundamental que convierte al hogar en un búnker acogedor durante los crudos meses de invierno.

casa facundo arana susini (5) La chimenea a leña es el punto de encuentro fundamental de este hogar. Pero si hay un lugar que define la personalidad de Facundo Arana es su atelier privado. En este cuarto, el actor despliega su pasión por la plástica rodeado de bastidores, pinturas y pinceles. No obstante, el detalle que más asombra a los visitantes es el rastro de su costado más lúdico: un sistema de vías de tren que serpentean muy cerca del techo.