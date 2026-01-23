Se confirmó que el actor y la modelo atraviesan una fuerte crisis tras más de 20 años juntos. Aunque se los vio compartiendo momentos en la costa, revelaron que ya no conviven bajo el mismo techo.

Una noticia de último momento sacudió al mundo del espectáculo: Facundo Arana y María Susini están separados. A pesar de las recientes imágenes de la pareja compartiendo vacaciones y travesías en Mar del Plata, la información confirmada en el programa SQP revela que la realidad puertas adentro es muy distinta a la que proyectan las fotos.

Según se detalló, no se trata de una ruptura definitiva, sino de una profunda crisis de pareja que los ha llevado a tomar distancia física. "Ellos están viviendo en casas diferentes hace meses", aseguraron fuentes cercanas, desmitificando la idea de que la convivencia continúa con normalidad.

La decisión de Arana Embed - La fuerte decisión que tomó Facundo Arana tras separarse de María Susini: todos los detalles de la ruptura Uno de los puntos más destacados de la información es la actitud del actor frente a este difícil momento. Arana estaría atravesando lo que definieron como una "crisis de los 50 años" y se encuentra visiblemente afectado por la situación. "Él obviamente está triste con toda la situación", comentaron.

Lejos de querer dar por finalizada la relación de más de dos décadas, Facundo estaría haciendo todo lo posible para salvar la pareja. "Él no quiere que se termine para siempre", se afirmó. Para ello, el actor ha tomado una decisión proactiva: "Él está haciendo terapia porque de alguna manera quiere ver qué puede mejorar para que la relación pueda volver mejor que antes".

La situación actual de la pareja facundo arana Un presente no tan fatídico. Créditos: Instagram Lo que ha generado confusión entre los seguidores de la pareja es que se los sigue viendo juntos públicamente. Sin embargo, se aclaró que esto responde a la buena relación que mantienen y al bienestar de sus hijos. "Es una separación pero no definitiva, esto no quiere decir que no se pueden ver", explicaron.