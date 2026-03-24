Luego de mostrarse juntos, Facundo Arana lanzó una tajante definición sobre su presente con María Susini

Tras ser vistos en un íntimo encuentro en Mar del Plata, el actor rompió el silencio en Intrusos y fue tajante sobre su vínculo actual con Susini.

El final de la relación entre Facundo Arana y María Susini sacudió al mundo del espectáculo en el arranque de 2026. Tras más de veinte años juntos, la pareja decidió separarse, una noticia que no solo sorprendió sino que también abrió una serie de interrogantes sobre los motivos detrás de la ruptura.

Aunque llevan varios meses distanciados, en los últimos días comenzó a circular una versión que hablaba de un posible acercamiento. Todo surgió luego de que la modelo asistiera a uno de los shows musicales del actor, lo que despertó expectativas sobre una eventual reconciliación.

MARÍA SUSINI Y FACUNDO ARANA TIENEN TRES HIJOS EN COMÚN. INDIA TIENE 13 AÑOS Y LOS MELLIZOS YACO Y MORO, 11. Susini y Arana fueron vistos juntos recientemente. Archivo MDZ Sin embargo, esa ilusión habría perdido fuerza rápidamente. Según contó Lola Cordero en Implacables, el vínculo entre ambos es cordial, pero no alcanza para pensar en una vuelta: "Ellos decidieron que era momento de que se vieran, de que comieran y demás. La relación entre ellos está muy bien, pero no es como para volver. Al menos es lo que me han dicho".

Por su parte, Arana también se refirió al encuentro con su ex en diálogo con Intrusos, donde buscó bajar el tono a las especulaciones. "Me vino a ver tocar, vino a Mar del Plata a verme tocar", explicó el actor, dejando en claro que se trató de una situación natural en un contexto compartido con amigos.

Facundo Arana en Intrusos El actor habló en Intrusos y aclaró cuál es el vínculo que tiene actualmente con María. Captura de pantalla Youtube América TV. Al profundizar sobre el vínculo actual, el artista fue claro: "Lo que pasa es que separarse no es pelearse". Y agregó: "No nos vas a ver nunca peleados ni tampoco nos vas a ver nunca hablando mucho sobre estas cosas. Porque es nuestra familia y tratamos de dejarla puertas adentro".