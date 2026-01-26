Facundo Arana habló sobre su separación con María Susini y le hizo un fuerte pedido a la prensa

El actor realizó una conferencia de prensa para hablar del tema y fue tajante con sus declaraciones.

Facundo Arana y María Susini le pusieron punto final a su historia de amor luego de estar 19 años juntos. El actor y la modelo eran una pareja muy querida en el mundo de la farándula pero todo lo bueno a veces termina.

En LAM Pepe Ochoa expresó que "hace un tiempo que ya están separados, no quieren que se sepa, no quiere que se filtre. Se llevan bárbaro, pero el amor se terminó". Finalmente el actor decidió hablar y fue contundente.

"Primero que nada agradecerles muchísimo a todos por como trataron todo este tema que es tan íntimo. Fueron todos respetuosos y cariñosos", comenzó diciendo en la conferencia de prensa.

También habló sobre María Susini y elogió su rol como madre: "María tiene salud, los chicos tienen salud y tienen una madre descomunalmente excepcional; todo el resto iremos viendo en el tiempo".