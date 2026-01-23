La ruptura puso fin a casi 20 años de pareja. El actor habló brevemente luego de una función y admitió los “altos y bajos”: los detalles.

La noche del jueves se vio sacudida por una fuerte noticia. El querido actor Facundo Arana se separó de su pareja de casi dos décadas, María Susini. La noticia dejó sorpresa en el mundo del espectáculo y tras la revolución de la misma, se conoció que dijo el famoso.

La palabra de Facundo Arana Embed - Tras la noticia, Facundo Arana habló de la dolorosa separación con María Susini: "Tenemos nuestras..." Tras la repercusión, Arana fue abordado por Laura Ubfal al ingresar al Teatro del Fuerte de Tandil y respondió: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo…”. El actor evitó brindar mayores precisiones y priorizó el cuidado del vínculo familiar.

Arana y Susini construyeron una relación de 19 años marcada por la privacidad y la vida familiar: se casaron y son padres de India y los mellizos Yaco y Moro. A lo largo de los años la pareja fue presentada como un ejemplo de discreción y estabilidad dentro del ambiente del espectáculo.

Entre los episodios más recordados está la propuesta de casamiento de Arana en una cumbre. “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”, habría confesado Facundo en una de las tantas entrevistas brindadas.

Qué se sabe hasta ahora Facundo Arana le dedicó un romántico posteo a María Susini por su cumpleaños El actor expresó todo su amor en Instagram La pareja decidió culminar el vínculo tras 19 años juntos. Créditos: Archivo MDZ Pepe Ochoa remarcó que el vínculo actual entre Arana y Susini es sano y respetuoso: “Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere ”, señaló.