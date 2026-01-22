¡Se terminó el amor! Afirman que Facundo Arana se separó de María Susini: el motivo

La relación entre Facundo Arana y su esposa habría llegado a su fin según la información de Pepe Ochoa, panelista de LAM.

Pepe Ochoa sorprendió a Ángel de Brito y a las panelistas luego de informar una separación de una querida pareja del mundo del espectáculo. Se trata nada más y nada menos que de Facundo Arana y María Susini.

El matrimonio habría decidido separarse luego de años de amor. El actor y la madre de sus tres hijos tuvieron una hermosa historia; tal fue así que la propuesta de casamiento fue en la cima del Monte Everest, donde llegaron en helicóptero, luego de que él se recuperó de un pre-edema cerebro pulmonar que le dio subiendo en el lugar.

En LAM dieron a conocer la noticia y Pepe Ochoa reveló los detalles: "Hace un tiempo que ya están separados, no quieren que se sepa, no quiere que se filtre. Se llevan bárbaro, pero el amor se terminó", expresó dejando en claro que este sería el motivo y que no fue por ningún escándalo.

Luego agregó que "Ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante y obviamente que no funcionan más como pareja. Ella empezó a hablar del tema y por eso llegó a mis oídos". También contó que están ahora juntos en Mar del Plata, pero "el amor se terminó".