Facundo Arana emocionó a María Susini con un mensaje amoroso por su cumpleaños

Lejos del ruido mediático, Facundo Arana y María Susini forjaron con el paso de los años una pareja sólida y estable. El amor fue creciendo, llegaron los hijos (India, Yaco y Moro) y el amor fue creciendo. Lejos de los problemas, la cosa continuó y mejoró con el paso del tiempo.

En las últimas horas, en ocasión del cumpleaños de Susini, Arana le dedicó un tieno posteo en Instagram en el que grafica con palabras todo el amor que siente por ella: "¡Feliz cumpleaños al mejor ser del universo! ¡Feliz vuelta al sol, compa! ¡Lo voy a repetir cada año porque así lo pienso cada día de mi vida... todos los días! Reina loca, la vida con vos, además de una bendición, ¡es un programón! Gracias por nuestra familia, por cada sonrisa. ¡Gracias por todo... que es tanto!".

Siempre amante de las causas nobles, Facundo Arana se erige en una personalidad pública de extrema sensibilidad social y hace unos días sorprendió con una reflexión hermosa sobre un tema que siempre es importante tener en cuenta.

La hermosa publicación de Facu

El actor visitó el streaming de Quiero Música, que conduce Rulo Schijman, para charlar largo y tendido, en un clima de distensión. Ahí, el blondo se sumergió de lleno en una cuestión muy necesaria, de absoluto valor, la donación de sangre, ese acto loable.

Cuando llegó el momento, Arana incentivó a todos a brindar su sangre: “Cuando vos vas a donar sangre estás haciendo exactamente lo mismo pero no te vas a gastar la suela pateando la puerta, no vas inhalar humo, no te vas a quemar y estás literalmente salvando la vida a una persona, lo estás salvando”.

María es amante de la naturaleza

Y para culminar, el actor reforzó: “No entendemos que salvar una vida no es meterse nadando en un lugar con tiburones para ayudar a alguien que no sabía nadar. Le estás salvando la vida a un chiquito, a tu abuelo, o sea le estás salvando la vida a un montón de gente”.