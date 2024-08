Facundo Arana emocionó a todos con su reflexión sobre donar sangre

Suele involucrarse en un sinfín de causas nobles, le sale instintivamente ese espíritu de colaborar, lo siente de ese modo y no le escapa a las complejidades. Facundo Arana se erige en una personalidad pública de extrema sensibilidad social y ahora sorprendió con una reflexión hermosa.

El actor visitó el streaming de Quiero Música, que conduce Rulo Schijman, para charlar largo y tendido, en un clima de distensión. Ahí, el blondo se sumergió de lleno en una cuestión muy necesaria, de absoluto valor, la donación de sangre, ese acto loable.

Claro que Facundo provocó asombro y emoción por la metáfora que eligió para dimensionar la importancia de acercarse a un hospital a entregar un poco de tiempo. Para empezar, el famoso narró: “Imaginate que estás parado en un campo cualquiera, hay una casita y esa casita empieza a salir humo por la ventana y decís ‘uy bomberos’”.

En la continuidad de su relato, Arana añadió: “Pero agarras y no tenés el teléfono, no hay nada alrededor. No hay auto que te lleve a ningún lado, solo la casita y vos. Y adentro de la casa se escucha una voz que dice ‘saquenme de acá, ayudenme’”. Ante lo cual, Rulo intervino: “Voy corriendo”.

Así, Facundo continuó: “Bueno ok. Levanten la mano los que van corriendo, yo voy corriendo. Listo, pará. Estás llegando a la casa y ahora sale fuego por la ventana y la voz adentro sigue diciendo ‘saquenme’. Te doy un changüí, mirás alrededor y no hay nada, no hay bomberos. sos vos y esa persona adentro de una casa en llamas”.

Y luego propuso. “Levante la mano el que patea la puerta”. De ese modo, el ex CQC intervino: ”Hasta ahí voy para intentarlo al menos”. Eso permitió que Facundo cerrara la analogía: “Bueno listo y ahora salvaste una vida pero para hacerlo te metiste en una casita que estaba en llamas, te podías haber quemado, tragaste humo que te va a traer un montón de problemas, pero salvaste a la persona y está genial”.

Facundo Arana incentivó a donar sangre con un emotivo relato

Así llegó el momento de Arana para incentivar a todos a brindar su sangre: “Cuando vos vas a donar sangre estás haciendo exactamente lo mismo pero no te vas a gastar la suela pateando la puerta, no vas inhalar humo, no te vas a quemar y estás literalmente salvando la vida a una persona, lo estás salvando”.

Y para culminar, el actor reforzó: “No entendemos que salvar una vida no es meterse nadando en un lugar con tiburones para ayudar a alguien que no sabía nadar. Le estás salvando la vida a un chiquito, a tu abuelo, o sea le estás salvando la vida a un montón de gente”.