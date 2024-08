Facundo Arana se involucró en el caso Loan y explotó

El caso de Loan Danilo Peña sigue conmoviendo a todo un país. El niño oriundo de la localidad de 9 de Julio, Corrientes, desapareció hace ya más de 50 días y su paradero es todo un enigma. Nadie está exento de este tema propio de la agenda fuerte del día a día, y por estas horas Facundo Arana habló y se mostró indignado con lo que viene pasando.

Las voces que piden la aparición urgente y con vida de Loan se multiplican con el correr de los días. Desde la Justicia todo se presenta complejo, con idas y vueltas que no parecen tener fin, muchos apuntados como responsables o cómplices, pero ninguna novedad que aclare el panorama.

El caso Loan se encuentra totalmente estancado y la Justicia ya no sabe por dónde ir. Tal es así que durante los últimos días varios periodistas regresaron a Buenos Aires para continuar con sus otras labores, como es el caso de Paula Bernini de TN, quien fue una de las colegas que más siguió y trabajó alrededor de esta penosa situación.

Si bien Paula prometió no bajarse de la investigación y realizó un duro descargo en sus redes sociales, mostrándose súper indignada con todo lo que ha presenciado en estos días en Corrientes, quien también salió a hablar del tema fue el actor Facundo Arana.

“¿Dónde está el chiquito? No digamos desaparecido. Porque desaparecer es un acto de magia y acá no hay magia alguna. Nada en el mundo desaparece. Entonces, no pude ser que no se hayan encontrado respuestas acerca del paradero de este chiquito”, comentó.

“En el caso de Loan, soy padre y me afecta directamente. No soporto que Loan y 100 chicos más no estén. No digamos desaparecidos, porque nada en el universo desaparece”, continuó el actor, como parte de la charla que sostuvo con Cecilio Flematti en Radio Continental.

El descargo de Facundo Arana sobre el caso Loan.

“Te juro que aprovecho cualquier momento para poder escuchar voces que son más autorizadas que la mía, de gente que está más informada, para que podamos decir todos juntos: ¿Dónde está Loan?”, siguió explicando Facundo Arana, conmocionado por todo lo que viene pasando alrededor de la desaparición del niño.